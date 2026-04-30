Juez de garantías otorga reporte periódico a 3 imputados por posesión de material de abuso infantil

Los imputados fueron detenidos mediante el desarrollo de la operación internacional Aliados por la Infancia VI.

Solo tres de seis personas aprehendidas por la presunta comisión del delito de posesión de material de abuso infantil agravado obtuvieron una medida cautelar de detención provisional tras el desarrollo de una audiencia de control de garantías.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección Primera de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual, logró que un juez de garantías imputara cargos por la presunta comisión de delito de posesión de material de abuso infantil agravado.

Sin embargo, durante el desarrollo de la audiencia, el juez ordenó detención provisional para tres personas y reporte periódico con impedimento de salida del país para las otras tres personas.

Debido a la gravedad del delito, la Fiscalía mostró su desacuerdo con la decisión y apeló a la medida.

Los imputados fueron detenidos mediante el desarrollo de la operación internacional Aliados por la Infancia VI.

Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de la provincia de Panamá y en Chiriquí, lográndose la aprehensión de 7 personas por los presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

Dicha operación se desarrolló simultáneamente en 15 países, tales como Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Francia, entre otros, para combatir el flagelo de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

En el operativo colaboraron la Procuraduría General de la Nación con sus brazos auxiliares, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, así como la colaboración internacional con la agencia Homeland Security Investigations de los Estados Unidos.

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