'Eso no es cultura': Dirigentes comarcales buscan erradicar abusos y fortalecer la protección infantil

Pedrón subrayó que este tipo de situaciones no serán toleradas por las autoridades tradicionales mientras permanezcan en funciones, en medio de la preocupación por el incremento de denuncias de abusos sexuales y violencia contra menores en la región.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente del Congreso General Ngäbe-Buglé, Josué Pedról, hizo un enérgico llamado a erradicar prácticas que, bajo el argumento cultural, vulneran los derechos de niñas y adolescentes dentro de la comarca.

"Nosotros debemos abrir los espacios y hablar con la comunidad y decirles que ya esa barrera cultural debe desaparecer. Nunca voy a aceptar que me digan que una persona de 20 y tantos años se case o se junte con una niña de 12 años; 'eso no es cultura'. Eso no es cultura, eso es violación, eso es abuso y una de las cosas que nosotros no vamos a aprobar y no vamos a permitir mientras estemos aquí”, afirmó el dirigente.

Pedrón subrayó que este tipo de situaciones no serán toleradas por las autoridades tradicionales mientras permanezcan en funciones, en medio de la preocupación por el incremento de denuncias de abusos sexuales y violencia contra menores en la región.

El líder indígena reconoció que se trata de una problemática compleja, no exclusiva de la comarca, pero que enfrenta mayores desafíos debido a la falta de acceso a información, servicios de salud y educación en áreas apartadas.

“Muy difícil, porque tenemos regiones de comarcas donde no tenemos acceso. La comunidad no tiene acceso a la información a través de antenas telefónicas. Pueden tener un teléfono, pero no tienen acceso a la información. Y los centros de salud, los subcentros de salud, no hay ni hospitales, no tienen el personal adecuado. Reitero, ese es el personal competente, el personal de salud para capacitar a la población y sobre todo a los estudiantes en estos temas. Entonces es difícil, pero se está haciendo”, explicó sobre la dificultad que ha sido cambiar dicha mentalidad de cultura en la comunidad.

En ese sentido, destacó que una de las estrategias es fortalecer el trabajo con organizaciones y entidades que puedan llevar información y orientación a las comunidades más vulnerables.

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Avances en infraestructura

Durante la entrevista, Pedrón también se refirió a los avances en la construcción de puentes tipo zarzo, una de las principales demandas históricas de la comarca. Indicó que ya se encuentran en ejecución los primeros 50 puentes anunciados por el Gobierno, como parte de un plan que contempla hasta 100 estructuras en una segunda fase.

Manifestó que estas obras buscan mejorar la conectividad y reducir los riesgos que enfrentan las comunidades al cruzar ríos, especialmente durante la temporada lluviosa.

"Si ustedes tuvieran la oportunidad de llegar, ven un ojo de agua, una quebradita, pero esa quebradita en temporada de lluvia se convierte en un río. Entonces, por eso la comunidad está muy agradecida por esto, está muy contenta. Sabemos que esto es un avance de lo que más adelante debe venir porque son oportunidades al final para nuestras comunidades”, señaló.

El dirigente explicó que la complejidad de estas obras radica en el acceso a las zonas donde se construyen, lo que ha implicado la apertura de caminos y el uso de transporte especializado en terrenos de difícil acceso.

Aunque existen cuestionamientos sobre los costos de los proyectos, Pedrón manifestó que corresponde a las autoridades competentes investigar cualquier posible irregularidad, mientras que el Congreso se enfoca en verificar que las obras se ejecuten.

"Si se está haciendo una lesión patrimonial en esto, se debe investigar. Nosotros estamos anuentes a que esto puede pasar y no nos oponemos. Sin embargo, vengo a hacer énfasis aquí en que el proyecto se está ejecutando y tiene sus dificultades. No he conversado con ningún ingeniero directamente o, mejor dicho, dueño de una empresa. Lo que sí yo estoy haciendo es caminar en estos lugares en las comunidades y nos hemos podido cerciorar de que, para poder movilizar el material, se han tenido que hacer cortes de camino que antes no existían", dijo.

Pedrón reconoció que, pese a los avances, aún persisten importantes desafíos en la comarca, como la necesidad de más centros de salud, escuelas y vías de acceso que permitan el desarrollo integral de las comunidades.