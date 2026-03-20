Investigación por presunto abuso a bebé de 9 meses en Veraguas fue declarada bajo reserva

De acuerdo con la información confirmada hasta el momento, la menor fue llevada inicialmente a un hospital en Veraguas tras presentar problemas gástricos.

Panamá/Bajo reserva se mantiene la investigación por el presunto abuso a una bebé de 9 meses en Veraguas, quien continúa recluida en el Hospital del Niño, donde su condición no ha sido divulgada por las autoridades.

De acuerdo con la información confirmada hasta el momento, la menor fue llevada inicialmente a un hospital en Veraguas tras presentar problemas gástricos. Han transcurrido ya ocho días desde ese primer ingreso, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido y su evolución médica.

Las autoridades han sido cautelosas con la información debido a la sensibilidad del caso. “El caso ha sido declarado en reserva”, indicaron fuentes vinculadas a la investigación, al tiempo que explicaron que no se ofrecerán detalles sobre el estado de la menor por tratarse de una paciente de corta edad y por la naturaleza delicada de los hechos.

En medio de la incertidumbre, han surgido versiones sobre posibles circunstancias alrededor del caso, incluyendo un presunto abuso, sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni descartada por los entes investigadores.

Por ahora, la bebé permanece hospitalizada mientras continúan las diligencias y el país sigue atento a un caso que ha generado profunda preocupación.

Con información de Hellen Concepción.