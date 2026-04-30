Ministro de Seguridad confirma proyecto de compra de 10 mil chalecos antibalas ante aumento delincuencial en Panamá

Se mantienen conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para concretar la adquisición durante este año.

Panamá/El ministro de Seguridad, Frank Abrego, confirmó que el Gobierno mantiene en fase de proyecto la compra de 10 mil chalecos antibalas, en un contexto donde la Policía Nacional continúa operando con recursos limitados y parte de su equipo vencido.

De acuerdo con el titular, actualmente existen alrededor de 5.000 chalecos disponibles, lo que obliga a que sean utilizados por distintas unidades en turnos. Aunque aseguró que los agentes que participan en operativos de mayor riesgo cuentan con protección, reconoció que no toda la fuerza dispone del equipo de manera simultánea.

“Estamos hablando de comprar con efectividad 10.000 chalecos antibalas debido precisamente a la subida del índice delincuencial. Pero eso es un proyecto”, subrayó el ministro, dejando en evidencia que la medida aún no se materializa.

Abrego también indicó que se mantienen conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para concretar la adquisición durante este año. Sin embargo, el hecho de que el proceso siga en etapa de planificación refleja una brecha entre las necesidades operativas y la capacidad de respuesta institucional.

En medio del aumento de la delincuencia, la situación expone a unidades policiales que, en algunos casos, deben cumplir funciones sin acceso permanente a un chaleco antibalas, mientras la solución permanece, por ahora, en papel.