Ley de Sustancia Económica: Mulino cita a la Asamblea Nacional del 4 de mayo al 4 de junio

El presidente subrayó que esta ley responde a una necesidad estratégica del país y no a una decisión arbitraria.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves 30 de abril la convocatoria a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional, con el objetivo de debatir exclusivamente el proyecto de Ley de Sustancia Económica.

Según detalló el mandatario, el periodo se extenderá del 4 de mayo al 4 de junio, y estará enfocado únicamente en esta propuesta, que calificó como “muy técnica, incluso escabrosamente técnica”. Mulino indicó que ya ha sostenido conversaciones con dos bancadas legislativas y que en los próximos días continuará el diálogo con diputados del Partido Panameñista y de Cambio Democrático, buscando que todos los sectores cuenten con la información necesaria para una discusión “de altura”.

El presidente subrayó que esta ley responde a una necesidad estratégica del país y no a una decisión arbitraria. En ese sentido, explicó que su aprobación es clave para que Panamá pueda salir de la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea, en la cual aún permanece.

Mulino expresó su expectativa de que, con esta normativa, el país pueda ser excluido de dicho listado en la revisión prevista para octubre, lo que abriría mejores condiciones para atraer inversión extranjera desde Europa. “Es un paso fundamental para avanzar en nuestra estrategia económica y superar un obstáculo que hoy limita nuestras oportunidades”, afirmó.

Asimismo, adelantó que el Ministerio de Economía y Finanzas iniciará un proceso de reuniones técnicas con los diputados, orientado a explicar el contenido del proyecto, atender consultas y fortalecer el análisis legislativo de una iniciativa considerada clave para el posicionamiento internacional de Panamá.