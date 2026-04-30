Decretan detención provisional a menor de 16 años por intento de homicidio en San Miguelito

El caso guarda relación con un incidente registrado la mañana de ese mismo día en las inmediaciones del Centro Educativo Básico General Gabriel Lewis Galindo, donde un estudiante resultó herido.

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior de Adolescentes de San Miguelito, obtuvo la detención provisional de un menor de 16 años, luego de que se le legalizara la aprehensión y se le imputaran cargos por tentativa de homicidio y posesión ilícita de arma de fuego.

De acuerdo con el informe oficial, el hecho se registró el 27 de abril de 2026 en el sector de Las Trancas, en el corregimiento de Rufina Alfaro, específicamente en las inmediaciones de una escuela pública. Según las investigaciones, el adolescente realizó múltiples detonaciones con arma de fuego contra personas que se encontraban en el lugar, provocando lesiones a un conductor y a un estudiante.

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Tras el incidente, unidades de la Policía Nacional dieron la voz de alto al sospechoso, quien presuntamente respondió efectuando disparos contra los agentes mientras huía hacia un herbazal cercano. Posteriormente, fue capturado en posesión del arma de fuego.

Durante la audiencia de control, el Ministerio Público sustentó la solicitud de la medida cautelar en los riesgos procesales, entre ellos el peligro que representa el imputado para víctimas y testigos, así como el riesgo de fuga y la gravedad del delito. Estos elementos fueron valorados por la juez penal de adolescentes del Segundo Circuito Judicial de Panamá, quien ordenó la detención provisional.

Por este caso, la Fiscalía dispone de un plazo de un año para concluir la investigación correspondiente.