Rompió puerta, amenazó y agredió: Hombre queda detenido por violencia psicológica en San Miguelito

Según lo expuesto, el imputado habría humillado, amenazado y agredido verbalmente a la víctima con palabras ofensivas.

Un hombre imputado por violencia psicológica, permanecerá bajo detención provisional luego de que la Procuraduría General de la Nación, sustentara la medida en los riesgos procesales, especialmente el peligro que representa para la víctima y la gravedad de los hechos denunciados.

A través de la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Fiscalía Regional de San Miguelito, logró la legalización de su aprehensión y la imputación de cargos por el delito de violencia psicológica.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó la solicitud de la medida cautelar en los riesgos procesales, destacando el peligro que representa el imputado para la víctima.

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De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró el 31 de marzo de 2026 en el sector El Pueblito de San Isidro, corregimiento de Belisario Porras. Según lo expuesto, el imputado habría humillado, amenazado y agredido verbalmente a la víctima con palabras ofensivas.

Posteriormente, el hombre rompió la puerta de la residencia utilizando una vara de hierro e ingresó al inmueble, donde presuntamente golpeó a la víctima, causándole lesiones. A raíz de la agresión, se le otorgó una incapacidad médico-legal de tres días.

Ante estos elementos, el juez de garantías avaló la medida de detención provisional mientras continúan las investigaciones del caso.