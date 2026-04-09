Condenan a 48 años de prisión a hombre por múltiples delitos sexuales contra su hija en Alcalde Díaz

Los hechos ocurrieron de manera reiterada desde que la víctima tenía aproximadamente 8 años hasta los 17 años de edad.

Ciudad de Panamá/El Ministerio Público logró una condena de 48 años de prisión contra un hombre hallado culpable de múltiples delitos sexuales cometidos contra su hija menor de edad, en hechos registrados en el corregimiento de Alcalde Díaz.

La sentencia fue obtenida por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana, tras la realización de una audiencia de juicio oral que se desarrolló los días 17, 18 y 19 de abril de 2026.

Durante el proceso, la Fiscalía presentó su teoría del caso y evacuó un conjunto de pruebas que permitieron al Tribunal de Juicio emitir un fallo condenatorio en contra del acusado, un ciudadano panameño.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron de manera reiterada desde que la víctima tenía aproximadamente 8 años hasta los 17 años de edad. El sentenciado, quien es el padre biológico de la menor, perpetraba los abusos en la residencia donde convivían como familia.

El Tribunal estableció una pena de 20 años por el delito de violación agravada, 8 años por actos libidinosos agravados y otros 20 años por corrupción de personas menores de edad agravada, sumando un total de 48 años de prisión.

Adicionalmente, se le impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en entornos donde haya presencia de menores de edad, incluyendo centros educativos, parques, instalaciones deportivas y otros espacios destinados al desarrollo infantil.