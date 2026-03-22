Detienen a la madre de menor violada por su padrastro en Herrera: es acusada de cómplice y permitir abusos

El presunto autor principal, identificado como el padrastro de la víctima, se mantiene bajo detención provisional desde el 23 de octubre de 2025.

Una mujer fue enviada a detención provisional tras ser imputada por su presunta participación como cómplice en un caso de violación agravada y otros delitos sexuales en perjuicio de una menor de 16 años, en el distrito de Los Pozos, provincia de Herrera.

La decisión fue adoptada por un juez de garantías, luego de que el Ministerio Público presentara elementos que vinculan a la imputada con los hechos ocurridos en enero de 2025, cuando la adolescente habría sido víctima de agresiones sexuales por parte de su padrastro.

Madre habría permitido abusos y amenazado a la víctima

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que la mujer, en su rol de madre, omitió su deber de garante, al permitir que los abusos continuaran pese a tener conocimiento de lo que ocurría. Además, se le señala de presuntamente intimidar a la menor para que no denunciara los hechos, lo que agrava su situación dentro del proceso penal.

Este caso se enmarca dentro de los delitos contra la libertad e integridad sexual, uno de los tipos penales más severamente sancionados en Panamá, especialmente cuando involucra a menores de edad y figuras de confianza dentro del entorno familiar.

Autor principal ya estaba detenido

El presunto autor principal, identificado como el padrastro de la víctima, se mantiene bajo detención provisional desde el 23 de octubre de 2025, fecha en la que fue imputado por estos hechos.

Con la reciente vinculación de la madre al proceso, el término de investigación para ambos fue fijado hasta el 23 de abril de 2026, plazo en el que la Fiscalía deberá presentar el escrito de acusación y avanzar hacia la siguiente etapa judicial.

Delitos sexuales contra menores en Panamá

Los casos de violación agravada y delitos sexuales contra menores continúan siendo una de las principales preocupaciones para las autoridades en Panamá. La legislación contempla penas de prisión severas, especialmente cuando existe relación de confianza o convivencia entre la víctima y el agresor, así como cuando hay complicidad u omisión por parte de terceros responsables, como padres o tutores.

Especialistas y autoridades han reiterado la importancia de denunciar a tiempo y reforzar los mecanismos de protección a menores, ya que muchos de estos casos ocurren dentro del entorno familiar y permanecen ocultos por miedo o intimidación.

El proceso judicial continuará en los próximos meses mientras se recopilan más pruebas y se determina la responsabilidad penal de los implicados.