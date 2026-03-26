Ordenan detención provisional a hombre imputado por violación agravada en Guna Yala

El hecho se remonta a mediados de enero de 2026, en la comunidad de Narganá, donde el acusado presuntamente abusó sexualmente de una adolescente de 15 años.

Un hombre de 25 años permanecerá bajo detención provisional tras ser imputado por el delito de violación sexual agravada, luego de que la Personería Municipal de Guna Yala sustentara la solicitud ante el Tribunal de Garantías.

En audiencia, el Juzgado de Garantías declaró legal la aprehensión del imputado y dio por presentada la formulación de cargos, presentada por el Ministerio Público. Asimismo, se acogió la medida cautelar de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

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Según los elementos recabados, el hecho se remonta a mediados de enero de 2026, en la comunidad de Narganá, donde el acusado presuntamente abusó sexualmente de una adolescente de 15 años, quien posteriormente resultó embarazada.

El caso se mantiene en etapa de investigación, con el imputado privado de libertad mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.