Detención provisional para hombre de 27 años por homicidio de joven en Los Santos

Un hombre de 27 años permanecerá en detención provisional tras ser imputado por el delito de homicidio doloso agravado, luego de una decisión de un Juzgado de Garantías en la provincia de Los Santos.

La medida fue solicitada por la Procuraduría General de la Nación de Panamá, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional, durante una audiencia de control en la que se presentaron elementos que vinculan al señalado con el crimen.

El hecho ocurrió el pasado 15 de marzo en el sector de Las Cruces, donde, según las investigaciones, se produjo un ataque físico entre el agresor y la víctima. Durante el enfrentamiento, el imputado habría utilizado un arma blanca para causar la muerte de un joven de 18 años.

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De acuerdo con los informes, tanto la víctima como el presunto agresor se encontraban en el área realizando labores de zafra y cosecha, una actividad común durante la temporada de verano en la provincia.

Durante la audiencia, el Ministerio Público logró además la legalización de la aprehensión y la admisión de la formulación de imputación, al considerar la gravedad del delito y los riesgos procesales.

La Fiscalía dispone ahora de un plazo de seis meses para concluir las investigaciones relacionadas con este caso.

El Ministerio Público reiteró su compromiso de llevar adelante investigaciones objetivas y ejercer la acción penal conforme a lo establecido en la ley.