Detención provisional para segundo imputado por el homicidio de un comerciante en Chitré

Alías “Válvula” mantiene una condena vigente de 144 meses de prisión por delitos relacionados con drogas.

Un hombre de 33 años, conocido alias “Válvula” fue enviado a detención provisional imputado por el homicidio de un empresario, ocurrido en Chitré, provincia de Herrera.

El segundo sospechoso por este crimen fue aprehendido durante un allanamiento en el sector de Panamá Viejo. La decisión de imponer la medida cautelar más severa fue tomada por el juez de garantías, Dicki Noel Alonso, quien admitió la formulación de imputación de cargos presentada por el fiscal Isaac Chang en representación del Ministerio Público, durante una audiencia de solicitudes múltiples.

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado enfrenta cargos por homicidio doloso agravado, como cómplice primario, y además, se le imputó cargos por asociación ilícita para delinquir, en calidad de autor.

Alías “Válvula” mantiene una condena vigente de 144 meses de prisión por delitos relacionados con drogas que, por condiciones de salud, le había sido concedido el cumplimiento de la sanción en su residencia.

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Durante la audiencia también participó la abogada Yanibeth Casas, del Instituto de la Defensa Pública, en representación del imputado.

El caso está relacionado con un hecho ocurrido en los predios de una plaza comercial en Chitré, donde una persona de origen indio fue atacada con arma de fuego. Tras el hecho, los responsables huyeron del lugar y dejaron abandonado el vehículo usado para el asesinato.

El juez fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.