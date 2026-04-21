Decretan detención provisional a imputado por homicidio agravado en San Miguelito

Juez decreta detención provisional para un hombre a quien se le legalizó la aprehensión y se le imputó por el delito de homicidio doloso agravado.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, logró la imposición de la medida cautelar de detención provisional contra un hombre, luego de que se legalizara su aprehensión y se le imputara por el delito de homicidio doloso agravado.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el Ministerio Público sustentó su petición en diversos riesgos procesales, entre ellos el peligro de afectación de los medios de prueba, el riesgo que representa el imputado para la comunidad y la gravedad de los hechos investigados.

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De acuerdo con las investigaciones, el crimen se registró el 3 de marzo de 2026, cuando cuatro sujetos armados, disfrazados de agentes policiales y simulando un allanamiento, llegaron a una residencia ubicada en el sector 4 de Samaria, conocido como Singapur.

En el lugar, los individuos efectuaron múltiples detonaciones que provocaron la muerte de un ciudadano, en un hecho que generó alarma entre los residentes del área.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el resto de los involucrados en este caso.