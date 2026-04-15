Detención provisional para presunto vinculado en asesinato de bombero en La Chorrera

De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan a la noche del 14 de agosto de 2025. El ahora detenido, junto a tres adolescentes, habría abordado un vehículo que operaba mediante una plataforma digital, conducido por la víctima, en la barriada Colinas del Valle.

La Chorrera, Panamá/Un joven de 20 años permanecerá en detención provisional tras ser señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de un miembro del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, un crimen que ha causado profunda consternación en la comunidad de La Chorrera.

La medida fue ordenada durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste logró que un juez de garantías legalizara la aprehensión, admitiera la imputación y aplicara la medida cautelar más severa. Al imputado se le atribuyen los delitos de privación de libertad, robo agravado, homicidio agravado e incendiarismo.

De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan a la noche del 14 de agosto de 2025. El ahora detenido, junto a tres adolescentes, habría abordado un vehículo que operaba mediante una plataforma digital, conducido por la víctima, en la barriada Colinas del Valle. Lo que inició como un servicio de transporte terminó en un ataque violento: el conductor habría sido sometido, despojado del vehículo y atacado con arma blanca, provocándole la muerte.

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Horas más tarde, en la madrugada del 15 de agosto, el automóvil fue incendiado. El cuerpo del bombero fue localizado dos días después, el 17 de agosto, en el río El Chorro de Las Yayas, en el sector de Zanguenga.

Las autoridades ya habían realizado avances en el caso. En audiencias anteriores, dos adolescentes fueron enviados a detención provisional por su presunta participación, mientras que una cuarta persona enfrenta medidas cautelares distintas a la privación de libertad.

El proceso continúa en curso. El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones con el objetivo de esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.