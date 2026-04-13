Capturan a sospechoso por homicidio de un bombero en La Chorrera

De acuerdo con las autoridades, la detención guarda relación con un hecho ocurrido el 14 de agosto de 2025 en el corregimiento de Herrera, donde perdió la vida un funcionario del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Un hombre fue aprehendido durante diligencias de allanamiento realizadas por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público en el sector de El Progreso, distrito de La Chorrera, por su presunta vinculación con el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio.

De acuerdo con las autoridades, la detención guarda relación con un hecho que ocurrió en agosto de 2025 en el corregimiento de Herrera, donde perdió la vida un miembro del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El comisionado de la Policía Nacional, Adolfo Pérez, confirmó la acción policial: “Se logra la aprehensión de un ciudadano en el sector de El Progreso. El mismo está implicado en el homicidio de un ciudadano que pertenecía al Benemérito Cuerpo de Bomberos, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 14 de agosto de 2025. Esta persona fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes”.

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Por este mismo caso, otras tres personas se mantienen bajo detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

El hecho está relacionado con el caso que conmocionó a la provincia de Panamá Oeste el año pasado. La víctima fue el teniente Delvis González, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 17 de agosto de 2025 en el área de Las Yayas, en La Chorrera, luego de que su vehículo fuera hallado incinerado.

Semanas después, el 16 de septiembre, familiares, amigos y compañeros del Cuerpo de Bomberos de Panamá Oeste le dieron el último adiós en una emotiva ceremonia.