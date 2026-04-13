Tres aprehendidos por asesinato de sargento en El Chorrillo

Las detenciones se produjeron desde la noche anterior y se prevé que en las próximas horas los aprehendidos sean puestos a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio para su comparecencia en audiencia de control de garantías.

Panamá/Tres personas fueron aprehendidas como presuntos vinculados al asesinato del sargento segundo Alvis Espinoza, durante operativos realizados por el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional en el sector de El Chorrillo.

Las detenciones se produjeron desde la noche anterior y se prevé que en las próximas horas los aprehendidos sean puestos a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio para su comparecencia en audiencia de control de garantías.

Entre los señalados figura alias “Yamir”, identificado como la persona que presuntamente disparó contra el agente. Espinoza recibió una herida mortal en el pecho mientras se encontraba en servicio en El Chorrillo.

El uniformado resultó herido por impactos de arma de fuego durante acciones policiales en el área. Posteriormente fue trasladado al Hospital Santo Tomás, donde se confirmó su fallecimiento.