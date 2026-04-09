Homicidio en Santa Cruz eleva preocupación por ola de violencia en la capital

De acuerdo con informes preliminares, el incidente ocurrió dentro de un inmueble del área, donde la víctima recibió múltiples impactos de bala.

Ciudad de Panamá/Un nuevo hecho de sangre se registró en la ciudad capital, esta vez en el sector de Santa Cruz, próximo al corregimiento de Curundú, donde un hombre perdió la vida tras resultar herido con arma de fuego en medio de un presunto intercambio de disparos.

De acuerdo con informes preliminares, el incidente ocurrió dentro de un inmueble del área, donde la víctima recibió múltiples impactos de bala. Posteriormente, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades desplegaron operativos en sectores aledaños con el objetivo de ubicar a los responsables, aunque hasta el momento no se han reportado capturas.

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Este hecho se suma a una serie de episodios violentos registrados en distintos puntos de la capital en los últimos días. Entre ellos, un tiroteo ocurrido en el corregimiento de Río Abajo, donde una conductora de una plataforma de transporte falleció tras quedar en medio de un intercambio de disparos. En ese mismo incidente, tres menores de edad resultaron heridos.

Asimismo, en el sector de Tocumen se reportó otro homicidio, cuando un hombre fue perseguido por presuntos sicarios que se desplazaban en motocicleta y le dispararon mientras se encontraba dentro de su vehículo. Los atacantes abandonaron la moto en el sitio y huyeron a pie, mientras que funcionarios del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver.

Las autoridades mantienen operativos en diversas zonas, incluyendo Pedregal y otros corregimientos, como parte de las acciones para contener la violencia y dar con los responsables de estos crímenes.

La seguidilla de homicidios ocurridos en la última semana ha generado preocupación entre los ciudadanos, ante el incremento de balaceras y hechos delictivos en áreas urbanas del país.

Con información de Jorge Quirós