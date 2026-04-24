Decretan detención provisional para hombre acusado de violencia doméstica contra su madre en San Miguelito

El imputado habría proferido amenazas e intimidaciones contra su madre, advirtiéndole que abandonara la vivienda o atentaría contra su vida y la propiedad.

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Familia en la Fiscalía Regional de San Miguelito, ordenó la detención provisional de un hombre de 36 años, a quien se le legalizó la aprehensión y se le imputó cargo por el delito de violencia doméstica en perjuicio de su madre.

Los hechos ocurrieron los días 18 y 19 de abril de 2026, en una residencia ubicada en Los Andes No. 2. De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría proferido amenazas e intimidaciones contra su madre, advirtiéndole que abandonara la vivienda o atentaría contra su vida y la propiedad.

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Según el Ministerio Público, el hombre presuntamente colocó un tanque de gas en la entrada de la residencia con la intención de generar temor, y al día siguiente le impidió el ingreso a la vivienda.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó la medida cautelar en diversos riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga, debido a la falta de arraigo laboral del imputado; el riesgo de afectación de medios de prueba; así como el peligro que representa para la víctima, una mujer de 64 años que se encuentra en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, se consideró la gravedad del delito imputado, por lo que el juez de garantías ordenó la detención provisional mientras avanzan las investigaciones.