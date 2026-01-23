Decretan detención provisional a hombre acusado de violencia doméstica contra sus padres en Chiriquí

La medida fue ordenada por la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí, Ana González Ferrari, durante una audiencia celebrada tras la aprehensión del imputado.

Chiriquí/Un hombre de 42 años permanecerá bajo detención provisional por la presunta comisión del delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en la modalidad de violencia doméstica, en perjuicio de dos adultos mayores, quienes serían sus propios padres.

La medida fue ordenada por la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí, Ana González Ferrari, durante una audiencia celebrada tras la aprehensión del imputado.

De acuerdo con los elementos presentados, la causa penal se originó por un hecho ocurrido alrededor de las 9:00 p.m. del pasado 13 de enero de 2026, cuando el imputado llegó a la residencia de sus padres, ubicada en la comunidad de El Palmar, distrito del Barú, y presuntamente los agredió.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la juzgadora valoró los argumentos de las partes intervinientes y determinó que la privación de libertad es la medida más proporcional y adecuada, tomando en cuenta la naturaleza del delito, así como los riesgos procesales, entre ellos la posible afectación de medios de prueba y el peligro que representa el imputado para las víctimas.

Previamente, el tribunal de garantías legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de cargos sustentada por el fiscal adjunto del Ministerio Público, Richard Cubilla Sánchez.