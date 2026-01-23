Juicio Odebrecht: sexto día de audiencia no registra avances y se suspende hasta el lunes 26 de enero

Panamá/El juicio por el caso Odebrecht, que entraba este jueves en su sexto día de audiencia, una jornada que, según lo dispuesto por la jueza Baloisa Marquínez, iniciaría con la presentación de pruebas testimoniales ante la sala del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, donde 28 acusados son enjuiciados, quedó suspendido.

¿La razón? Uno de los imputados y su abogado, Jaume Pamies Dolade, no se presentaron. El primero no se conectó de forma virtual y el segundo, su defensa Abdel Almengor, no acudió a la sala; mientras que, el defensor público asignado había presentado excusas desde el 15 de enero para no asistir hoy.

De esta forma, transcurrió la audiencia en su sexto día, la cual no tomó más de hora y media.

Esta situación llevó a la jueza a señalar que el proceso no podía continuar ante dicha ausencia. Previamente, la jueza había decretado un receso de 20 minutos para esperar la llegada de Abdel Almengor, abogado principal de Pamies Dolade, pero no llegó. En ese sentido, la jueza lo multó con $100 dólares debido a que no presentó excusas.

Adicionalmente, varios de los acusados que participaban de forma virtual, manifestaron que no escuchaban a la jueza Marquínez ni el desarrollo de la audiencia.

Cabe señalar que, en esta etapa del proceso, los abogados defensores ya refutaron las pruebas extraordinarias presentadas por el Ministerio Público y, a su vez, aportaron sus propias pruebas extraordinarias. Queda pendiente que la Fiscalía comunique su criterio sobre las pruebas extraordinarias de la defensa.

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sustentó su investigación en la confesión de la constructora brasileña, que admitió haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios y operadores políticos entre 2009 y 2014, con el fin de asegurar la adjudicación de contratos millonarios.