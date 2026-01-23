Juicio Odebrecht: Comienza sexto día de audiencia con expectativa sobre declaraciones de testigos

Panamá/El juicio por el caso Odebrecht entra este jueves en su sexto día de audiencia, una jornada en la que, según lo dispuesto por la jueza Baloisa Marquínez, empezará la presentación de pruebas testimoniales ante la sala de audiencia que dirije el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, donde 28 acusados son enjuiciados.

En esta etapa del proceso, los abogados defensores ya refutaron las pruebas extraordinarias presentadas por el Ministerio Público y, a su vez, aportaron sus propias pruebas extraordinarias. Ahora el turno es de la Fiscalía, encabezada por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, quien deberá emitir su criterio sobre los elementos recibidos.

Entre las pruebas extraordinarias presentadas por la defensa, que están pendientes de valoración judicial, figuran certificaciones de cheques, informes, argumentos relacionados con el principio de especialidad, así como el llamamiento de peritos.

Gran parte de la controversia durante la discusión de las pruebas extraordinarias de la Fiscalía, que fueron objetadas por la defensa, se concentró en la prueba número 9, relativa a la traducción de parte de la asistencia judicial remitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La objeción inicial señalaba que las fojas no identificaban de forma clara a los traductores. Este punto fue aclarado posteriormente por la fiscal Morcillo, quien explicó que las traducciones fueron realizadas por funcionarios del Ministerio Público debidamente oficializados para esa labor.

Corresponde a la jueza Marquínez decidir que pruebas extraordinarias incluye o no en el proceso.

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sustentó su investigación en la confesión de la constructora brasileña, que admitió haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios y operadores políticos entre 2009 y 2014, con el fin de asegurar la adjudicación de contratos millonarios.

Hasta la fecha, 22 personas han reconocido su participación en esta red de corrupción y han llegado a acuerdos de pena con las autoridades judiciales, tres de ellos pactados durante el juicio.