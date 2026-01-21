Juicio Odebrecht: Baloisa Marquínez suspende el proceso para Aaron Mizrachi; ¿Por qué?

Minutos antes de la decisión judicial, la fiscal Ruth Morcillo había señalado que la apelación sobre la decisión del Tribunal de anular los cargos a Mizrachi se encuentra en el despacho de la magistrada Maribel Cornejo.

Panamá/La jueza Baloisa Marquínez acogió la solicitud del abogado Basilio González para que su cliente, Aaron Mizrachi, sea suspendido del juicio del caso Odebrecht, debido a una acción de amparo de garantías constitucionales mediante el cual se anularon los cargos que se le atribuían por blanqueo de capitales dentro de este proceso.

Marquínez explicó que, dado que existe un amparo vigente y que este se encuentra en proceso de apelación, decidió acoger la solicitud presentada por segunda vez del abogado González, basada en el artículo 1138 del Código Judicial.

Minutos antes de la decisión judicial, la fiscal Ruth Morcillo había señalado que la apelación sobre la decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que resolvió el amparo a favor de Mizrachi, se encuentra en el despacho de la magistrada Maribel Cornejo. No obstante, indicó que el amparo fue concedido en la "parte devolutiva del proceso" y que, con base en la jurisprudencia, Mizrachi debía mantenerse vinculado al juicio.

La acción legal que suspende a Mizrachi del proceso está contenido en un fallo fechado el 16 de septiembre de 2025, mediante el edicto No. 25-2801, publicado por la Secretaría General del Órgano Judicial.

De acuerdo con la investigación, Mizrachi habría trasladado fondos de Odebrecht a través de la sociedad Caribbean Holding Services Ltd. hacia cuentas de allegados de los expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli.

Sin embargo, la Fiscalía no logró precisar el tiempo ni el lugar en que se realizaron las transacciones, ni establecer la participación individual de Mizrachi en los hechos investigados, lo que debilitó la acusación en su contra.

El amparo concedido se sustenta en el principio de legalidad y tipicidad, según explicó en su momento a TVN Noticias el abogado Basilio González.

Con esta decisión, se produce una ruptura procesal en el caso de Aaron Mizrachi.