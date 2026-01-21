Juicio Odebrecht: continúa el quinto día de audiencia y abogados refutan pruebas extraordinarias de la Fiscalía

Panamá/El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción tomó como base en su investigación la declaración de la constructora brasileña de haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos y operadores políticos panameños, entre 2009 y 2014 para asegurar la adjudicación de contratos millonarios.

Durante el fin de semana, la jueza del caso, Baloisa Marquínez, otorgó tiempo a las partes para que revisaran las más de 12 mil fojas presentadas por la Fiscalía como prueba extradordinaria y se prepararan para refutarlas. Asimismo, se espera que las defensas cuenten con espacio para presentar sus propias pruebas extraordinarias en respaldo de la inocencia de los acusados.

Ambas partes, tanto la Fiscalía como los abogados de la defensa buscan que la jueza Baolisa Marquínez admita estas nuevas pruebas para que sean incorporadas al proceso.