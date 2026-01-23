Ministerio de Cultura exige presentar proyectos con cinco meses de anticipación para solicitar apoyo

La institución reiteró que el desarrollo de iniciativas culturales y el fortalecimiento de la industria creativa nacional siguen siendo una prioridad.

El Ministerio de Cultura informó que los proyectos culturales que soliciten colaboración o apoyo económico deberán presentarse con un mínimo de cinco meses de anticipación antes del inicio de las actividades o eventos.

En un comunicado oficial, la entidad explicó que la medida busca garantizar una atención más eficiente y el cumplimiento oportuno de los trámites, los cuales se inician con la evaluación de las propuestas por parte del Comité de Evaluación y permiten realizar las coordinaciones necesarias de manera adecuada.

El Ministerio de Cultura señaló que esta disposición responde a los objetivos establecidos en la Ley General de Cultura, orientados a la conservación, promoción y fortalecimiento de las manifestaciones artísticas y culturales del país.

Asimismo, recordó que las solicitudes deben incluir la descripción del proyecto, su impacto y aporte a la comunidad, además de ser entregadas formalmente y debidamente firmadas en la sede del Ministerio de Cultura, ubicada en Vía España, edificio Tula.

