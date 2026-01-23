Mantenimiento avanza en Panamá Centro con más de 18 escuelas en intervención

Estos trabajos se ejecutan durante el verano para no interrumpir la entrega de alimentos ni el calendario académico.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los trabajos de mantenimiento en centros educativos de Panamá Centro avanzan durante el periodo de vacaciones escolares, con el objetivo de que los estudiantes regresen a clases en instalaciones seguras y en mejores condiciones. Así lo informó Ámbar Leyva, coordinador de Mantenimiento Regional de Panamá Centro, durante un recorrido por la escuela Manuel Espinosa Batista.

Actualmente, 18 escuelas se encuentran en proceso de mantenimiento, y una vez culminada esta fase, se dará continuidad a la atención de alrededor de 20 centros educativos adicionales, como parte de un plan de trabajo permanente.

Leyva explicó que las labores se intensifican durante los meses de vacaciones para ejecutar trabajos que podrían afectar el desarrollo normal de las clases, como la pintura completa de los planteles, reparaciones estructurales y mejoras generales en las instalaciones.

Techos, comedores y áreas prioritarias

Dentro del diagnóstico realizado, se han identificado escuelas con problemas en los techos, por lo que se han programado cambios y reparaciones, así como trabajos de soldadura y electricidad. También se está interviniendo en comedores escolares, especialmente en aquellos centros que cuentan con programas de alimentación estudiantil.

Estos trabajos se ejecutan durante el verano para no interrumpir la entrega de alimentos ni el calendario académico.

Escuelas listas para el inicio de clases

El coordinador aseguró que los equipos trabajan todos los días, incluyendo fines de semana, con el compromiso de que los centros educativos estén listos antes del inicio del año escolar.

Aunque los estudiantes regresarán a clases con las principales reparaciones concluidas, Leyva destacó que el mantenimiento continuará durante el año lectivo, sin afectar las jornadas educativas.

Trabajo conjunto entre instituciones

Las labores se desarrollan con el respaldo de varias entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Vivienda, Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano y el Ministerio de la Presidencia, que colaboran en tareas como pintura, electricidad, limpieza de áreas verdes y reparaciones generales.

En el caso específico de la escuela Manuel Espinosa Batista, más de 100 personas participan en los trabajos, incluyendo unas 25 personas asignadas directamente al centro, con apoyo del Ministerio de Seguridad.

Las autoridades reiteraron que el trabajo interinstitucional ha sido clave para acelerar las mejoras y garantizar condiciones adecuadas para el retorno de los estudiantes a las aulas.

