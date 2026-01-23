Rusia exige la retirada de las tropas ucranianas del Donbás antes de conversaciones en Abu Dabi

Rusia exige la retirada plena de las fuerzas ucranianas del Donbás , un territorio industrial y minero del este de Ucrania que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk, y mayormente controlado por Moscú.

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos/Rusia volvió a exigir el viernes la retirada de las tropas de Kiev del este de Ucrania para resolver el conflicto, antes de las conversaciones trilaterales en Abu Dabi entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, coincidió en que la cuestión territorial sigue siendo el principal punto no resuelto e indicó que se abordará en las conversaciones previstas el viernes y el sábado.

"Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbás, deben retirarse. Es una condición muy importante", declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"Sin una solución a la cuestión territorial (...) no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo", añadió.

El Kremlin centra sus exigencias en Donetsk, que controla parcialmente y sigue siendo el epicentro de los combates que han causado decenas de miles de muertos desde la invasión rusa de febrero de 2022.

La reunión en Abu Dabi llega un día después de dos encuentros de alto nivel: uno en Davos entre Zelenski y el presidente estadounidense Donald Trump, y otro en Moscú entre el presidente ruso Vladimir Putin y los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

No hay confirmación de si las delegaciones rusa y ucraniana negociarán cara a cara, algo que nunca ha ocurrido desde noviembre, cuando Trump anunció un plan de paz para buscar una solución al conflicto.

El último ciclo de negociaciones directas tuvo lugar en julio de 2025 en Estambul, pero solo se acordó intercambiar prisioneros y cuerpos de soldados fallecidos.

"La cuestión del Donbás es clave", dijo el viernes Zelenski, añadiendo que la cuestión se discutirá en Abu Dabi.

Una Europa "fragmentada"

El jueves, Zelenski criticó a sus aliados en un discurso en el foro de Davos y describió una Europa "fragmentada" y "perdida", incapaz de influir en las posiciones de Trump y sin "voluntad política" frente a Putin.

La delegación rusa estará encabezada por el general Ígor Kostiúkov, jefe de los servicios de inteligencia militar (GRU), dijo a la prensa el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Ucrania estará representada por el secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umérov, el jefe del gabinete presidencial, Kirilo Budánov, su adjunto, Sergui Kislitsia, el dirigente del partido presidencial David Arakhamia, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Andrii Hnatov.

Ushakov subrayó que la reunión del jueves entre Putin y Witkoff en Moscú "fue útil en todos los sentidos".

Otra reunión sobre cuestiones económicas tendrá lugar también este viernes en Abu Dabi entre Witkoff y el enviado del Kremlin para asuntos económicos internacionales, Kirill Dmítriev.

"Estamos sinceramente interesados en una solución del conflicto por medios político-diplomáticos", aseguró Ushakov. Pero, "mientras no sea así, Rusia seguirá alcanzando sus objetivos (...) en el campo de batalla", añadió Ushakov.

En Davos, el presidente ucraniano Zelenski mantuvo un breve encuentro el jueves con Trump, que calificó de "positivo", aunque reconoció que el diálogo fue "complejo".

No obstante, aseguró haber alcanzado un acuerdo sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos debe ofrecer a Ucrania para disuadir a Rusia de volver a atacar tras una eventual finalización del conflicto.

En los últimos meses, Moscú ha intensificado los ataques contra la red energética ucraniana, provocando cortes masivos de electricidad y calefacción, especialmente en la capital, en pleno invierno.

Drones rusos mataron también la madrugada del viernes a cuatro personas, incluido un niño de cinco años, en el pueblo de Cherkaske, en la región de Donetsk, indicaron las autoridades locales.