Dictan medidas cautelares a médico acusado de mala praxis en La Chorrera

En tanto, el Ministerio de Salud, por medio de un comunicado, informó que la persona en cuestión laboró por turnos en el hospital y año mencionado y que actualmente no mantiene relación laboral con la institución.

Un médico que laboró en el hospital Nicolás Solano de La Chorrera en 2021 fue imputado por el delito contra la vida e integridad personal en modalidad de homicidio doloso; además, se le estableció la medida cautelar de reporte periódico e impedimento de salida del país.

La decisión se tomó durante una audiencia de garantías realizada la noche de este jueves en el Órgano Judicial de Panamá Oeste, donde el juez legalizó la aprehensión y procedió con lo correspondiente, estableciendo una medida cautelar flexible mientras duren las investigaciones.

El Ministerio Público y la Policía Nacional, en una operación en conjunto, realizó la aprehensión del médico en el corregimiento de Bella Vista la noche del miércoles 21 de enero.

Roberto Fernández, defensa legal de la víctima, manifestó que se están analizando métodos de resolución de conflictos alternos. Destacó que, aunque no se puede especificar la causa de la muerte, existen elementos que señalan que hubo, posiblemente, una mala praxis en cumplir los protocolos en el procedimiento médico.

Añadió que el Ministerio Público solicitó la apelación de las medidas cautelares, la cual se realizará el 5 de febrero a las 2:00 p.m.

El hecho en investigación se registró en febrero de 2021, en el Hospital Nicolás A. Solano, cuando un hombre ingresó al hospital, y posteriormente falleció por supuesta mala praxis.

Investigaciones preliminares indican que el caso se trata de un paciente referido de la policlínica de Arraiján.

Debido a los recursos presentados por la defensa legal del doctor, su detención sufrió retrasos. Se conoció que el pasado miércoles 21 de enero, la Corte Suprema de Justicia resolvió uno de los últimos recursos presentados por el abogado del doctor, por lo que se procedió a la detención.

El hombre requerido fue puesto a órdenes de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, para los trámites correspondientes, a fin de que en las próximas horas se presente ante un juez de garantías.

Información de Yiniva Caballero