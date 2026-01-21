Juicio Odebrecht: Avanza entre acuerdos de pena, oposiciones a pruebas de los Estados Unidos y principio de especialidad

Panamá/El quinto día de audiencia del juicio Odebrecht culminó con otro acuerdo de pena, oposiciones a las pruebas de la Fiscalía, la invocación del principio de especialidad y la presentación de unas 300 páginas de pruebas extraordinarias por al menos nueve de los 22 abogados que defienden a los acusados en este proceso.

La jornada comenzó tras un receso de tres días y acto seguido, la Fiscalía presentó un acuerdo de pena que, luego de ser avalado por la jueza Baloisa Marquínez, se conoció que se trataba de Riccardo Francolini, condenado a 30 meses de prisión y la devolución de 1.9 millones de dólares.

Posteriormente, los abogados tomaron la palabra para refutar las pruebas adicionales o extraordinarias de la Fiscalía, oponiéndose en su mayoría a la prueba 9, correspondiente a la traducción de parte de la asistencia judicial entregada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La queja inicial se centraba en que las fojas no identificaban claramente a los traductores, un tema que fue aclarado, luego que la fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo explicara que se trataba de funcionarios del Ministerio Público debidamente oficializados para realizar traducciones.

A continuación, se abrió el periodo para la presentación de pruebas extraordinarias por parte de los abogados, quienes aportaron certificaciones, informes, cheques y solicitudes de comparecencia de peritos.

Entre los casos destacados esta que la defensa del exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, que presentó una certificación emitida en diciembre de 2025, por la Contraloría General de la República, relacionada con un informe de auditoría forense sobre un presunto enriquecimiento del exfuncionario. También, una certificación del Tribunal de Cuentas, donde se indica que no consta proceso patrimonial seguido ante ese tribunal, y un informe de 38 fojas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) solicitando la citación de los peritos responsables.

Mientras que la abogada Guillermina McDonald, en representación de Navin Mohan Bhakta, presentó dos fojas con una certificación del banco Banistmo, que acredita un desembolso de 642,200 dólares a la fundación Promer, como pago parcial de la sociedad Corporación de Energía del Istmo, acreditando este hecho en conjunto con los tomos 2810 y 2811.

La defensa del exministro Carlos Duboy presentó una prueba pericial y solicitó que se cite al perito Manuel Erasmo Moreno.

El abogado Carlos Carrillo, defensor del expresidente Ricardo Martinelli, trajo al proceso el principio de especialidaddestacó mediante una nota firmada por el director de Asuntos Jurídicos, Asuntos Internacionales y Tratados de la Cancillería, fechada en julio de 2024, en la que, según explicó "no existió solicitud alguna por parte del Ministerio Público, salvo la Fiscalía de Propiedad Intelectual, donde se realizó el levantamiento del principio de especialidad respecto a Martinelli. Además, enfatizó que en la Cancillería no consta ningún documento relacionado con dicho levantamiento y cuestionó la cadena de custodia. También refutó las pruebas extraordinarias de la Fiscalía, argumentando que muchas fueron recibidas después del auto de llamamiento a juicio y que, en gran parte, ya formaban parte del proceso.

Más temprano, a solicitud del abogado Basilio González, la jueza Marquínez suspendió el proceso para Aaron Mizrachi, debido a una acción de amparo de garantías constitucionales mediante el cual se anularon los cargos que se le atribuían por blanqueo de capitales y que se encuentra en apelación en manos de la magistra de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo. Mizrachi quedá así en suspensión, a la espera de esta última decisión para conocerse si enfrentaría posteriormente un juicio, o si se excluiría definitivamente del caso.

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción basó su investigación en la declaración de la constructora brasileña, que confesó haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios y operadores políticos entre 2009 y 2014, para asegurar la adjudicación de contratos millonarios.

La jornada de este quinto día de audiencia concluyó con la solicitud de la fiscal Morcillo para que se le otorgue el jueves para analizar las 300 pruebas extraordinarias presentadas por los abogados, por lo que se acordó que la audiencia se reanude el viernes 23 de enero. La jueza decidirá cuáles de las pruebas extraordinarias, tanto de la Fiscalía como de la defensa, serán admitidas o rechazadas.

Según lo dispuesto por la jueza Baloisa Marquínez, la sesión del viernes comenzará con pruebas testimoniales, y será la Fiscalía quien avale cuáles lleva al juicio.