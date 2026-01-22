Panamá expulsa y deporta a 108 colombianos en un solo vuelo

Panamá/Panamá ejecutó este jueves la expulsión y deportación de 108 ciudadanos colombianos en un solo operativo aéreo, como parte de las acciones permanentes de control migratorio que adelanta el Estado para garantizar el orden y la seguridad en el país.

Este grupo estuvo conformado por 96 hombres y 12 mujeres que fueron trasladados a Medellín, Colombia, en el vuelo chárter número 62 organizado y financiado por el Servicio Nacional de Migración (SNM). La aeronave despegó desde la Base Aérea Capitán Juan Delgado, ubicada en la antigua terminal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, bajo estrictos protocolos de seguridad.

De acuerdo con la información oficial, 94 de estas personas fueron expulsadas tras acogerse a una rebaja de condena contemplada en el Decreto Presidencial n.º 1 del 7 de enero de 2026. Las otras 14 fueron deportadas por infringir la ley migratoria y cometer faltas administrativas.

Las autoridades detallaron que las expulsiones están relacionadas con delitos de alto impacto, entre ellos tráfico internacional de drogas, trata de personas, robo, tráfico de seres humanos y terrorismo.

Con esta operación, el Servicio Nacional de Migración reiteró que la política migratoria panameña se mantiene firme en el cumplimiento de la ley, al tiempo que se ejecuta bajo criterios de responsabilidad, respeto a los derechos humanos y cooperación interinstitucional.

Además, se indicó que estos operativos continuarán como parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad y el control migratorio en el territorio nacional.