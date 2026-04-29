Revocan prisión domiciliaria a condenado por incumplir restricciones en San Miguelito

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Regional de San Miguelito, logró que el Tribunal Superior de Apelaciones revocara la medida sustitutiva de prisión domiciliaria otorgada a un ciudadano condenado a 18 años de cárcel por los delitos de robo agravado y lesiones personales.

El beneficio había sido concedido bajo el principio de “humanidad”, luego de que el sentenciado alegara problemas de visión. A pesar de que el examen forense no ofrecía un criterio concluyente, en julio de 2025 se le otorgó la detención domiciliaria. Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público, pero en su momento fue confirmada por el Tribunal Superior, imponiéndole el uso de un brazalete electrónico para monitorear su ubicación y garantizar el cumplimiento de la medida.

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De acuerdo con las autoridades, el condenado tenía autorización únicamente para desplazarse hacia centros hospitalarios o juzgados de cumplimiento. No obstante, incumplió en reiteradas ocasiones las restricciones impuestas, al trasladarse a distintos lugares sin justificación ni notificación previa.

Los informes de seguimiento del brazalete electrónico evidenciaron múltiples salidas no autorizadas, información que fue presentada por la Sección de Cumplimiento durante las audiencias correspondientes. En noviembre de 2025, el Ministerio Público expuso estas irregularidades ante el juez de control, lo que derivó en un endurecimiento de las medidas.

Pese a ello, posteriormente se registraron al menos 12 nuevas violaciones al perímetro establecido. Según el reporte oficial, el sentenciado acudió a canchas deportivas y otros sitios no vinculados a atención médica, sin solicitar permiso ni informar sobre su paradero.

Ante estos incumplimientos, la Fiscalía presentó un recurso de apelación que, aunque fue rechazado en primera instancia, prosperó ante el Tribunal Superior de Apelaciones. La instancia judicial decidió revocar la prisión domiciliaria y ordenó el ingreso inmediato del condenado a un centro penitenciario para que cumpla el resto de su condena.