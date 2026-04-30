TVN Media y Fundamorgan firman alianza para sensibilizar sobre la problemáticas sociales como la violencia

Con esta alianza, ambas organizaciones reafirman su compromiso de contribuir a la construcción de una sociedad más consciente y preparada para enfrentar estos desafíos.

TVN Media y la organización Fundamorgan firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la concienciación ciudadana sobre problemáticas sociales que afectan al país, especialmente la violencia.

La iniciativa busca utilizar la comunicación como una herramienta clave para educar a la población y fomentar una sociedad más informada y empática. A través de esta alianza, ambas entidades trabajarán en la difusión de contenidos que permitan identificar señales tempranas de distintos tipos de violencia, contribuyendo así a su prevención.

María Guadalupe Guillén, directora de Recursos Humanos y Asuntos Coorporativos de TVN Media, destacó que este esfuerzo conjunto permitirá llevar información educativa a nivel nacional, aportando a la ciudadanía herramientas para reconocer situaciones de riesgo.

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"A través de ayudarlos en lo que es la parte de comunicación, pero que más que nada permite educación a nivel nacional para detectar los primeros síntomas de este flagelo que cada vez cobra también más vidas en nuestro país", expresó.

Mientras que María Pérez Cárdenas, directora ejecutiva de Fundamorgan, agradeció la oportunidad, ya que el acceso a las plataformas de TVN facilitará la llegada de estos mensajes a todos los hogares de Panamá y así amplificarlos.

"Por ejemplo, en el tema de violencia doméstica, muchas personas no saben qué es el delito que más se comete a nivel nacional y necesitamos mucha sensibilización para poder aprender a detectar esas señales desde etapas tempranas en nuestros noviazgos", manifestó.

Con esta alianza, ambas organizaciones reafirman su compromiso de contribuir a la construcción de una sociedad más consciente y preparada para enfrentar estos desafíos.