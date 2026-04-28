TVN Media y Capadeso sellan alianza para visibilizar labor social

Con este acuerdo, ambas organizaciones buscan fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las iniciativas sociales, generando mayor conciencia sobre los desafíos y soluciones que impulsan diversos sectores en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/TVN Media reafirmó su compromiso con el desarrollo social del país mediante la firma de un acuerdo de colaboración con la Cámara Panameña de Desarrollo Social (Capadeso), una alianza que busca dar mayor visibilidad al trabajo de organizaciones no gubernamentales en distintas comunidades del país.

El convenio permitirá que Capadeso utilice las plataformas informativas y digitales del grupo mediático para amplificar historias de impacto social, destacando iniciativas enfocadas en el bienestar, la inclusión y el desarrollo sostenible.

Camila de Vengoechea, miembro directivo de Capadeso, destacó la diversidad de áreas en las que trabajan estas organizaciones: “Temas de medio ambiente, pobreza, educación, juventud, alimentación, cáncer. O sea, tenemos de todo. Son organizaciones que trabajan en campo, que tienen mucha confianza en sus comunidades, que tienen una expertise importante y que conocen de muchas de las problemáticas sociales que hay en el país y trabajan en esos temas. Entonces, darle esa visibilidad para que el país conozca lo que hacen estas organizaciones”.

Por su parte, Guadalupe Guillén, directora de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos de TVN Media, subrayó el alcance de esta alianza: “Para ponerles al servicio de Capadeso todas nuestras plataformas de manera que puedan visibilizar todos los proyectos, los programas que ellas están realizando en pro del bienestar de la comunidad panameña. Pero sobre todo creo que conectando nuestras audiencias con estas asociaciones que están haciendo cosas buenas por nuestro país todos los días”.

Con este acuerdo, ambas organizaciones buscan fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las iniciativas sociales, generando mayor conciencia sobre los desafíos y soluciones que impulsan diversos sectores en Panamá.

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