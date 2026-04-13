TVN Media conmemora el Día de las Buenas Acciones con jornada solidaria junto a ADAVION, Héroes por Panamá 2019

Esta acción se suma a una serie de esfuerzos que TVN Media impulsa a lo largo del año, donde sus colaboradores participan activamente en proyectos sociales, colectas y actividades comunitarias en distintas regiones del país, consolidando una cultura organizacional basada en la empatía y el compromiso.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco del Día de las Buenas Acciones, TVN Media reafirmó su compromiso con la responsabilidad social empresarial a través de una jornada de voluntariado liderada por su equipo Gente TVN, en alianza con ADAVION, organización reconocida como Héroes por Panamá 2019.

La iniciativa, realizada en el Instituto Oncológico Nacional, consistió en la entrega de desayunos a pacientes y sus familiares desde tempranas horas de la mañana, brindando no solo un alimento, sino también un gesto de acompañamiento y solidaridad en momentos especialmente sensibles.

Esta acción se suma a una serie de esfuerzos que TVN Media impulsa a lo largo del año, donde sus colaboradores participan activamente en proyectos sociales, colectas y actividades comunitarias en distintas regiones del país, consolidando una cultura organizacional basada en la empatía y el compromiso.

Para José Miguel Vargas, especialista de Comunicaciones de Sostenibilidad de TVN Media, el verdadero valor de estas iniciativas radica en su esencia cotidiana:

"En TVN Media, las buenas acciones las realizamos todos los días; algunas tienen mayor visibilidad que otras, pero incluso un ‘buenos días’ o una sonrisa cuentan. Hoy quisimos estar aquí, apoyando a ADAVION, Héroes por Panamá 2019, en una acción que realmente llena el alma. No conocemos las historias ni las condiciones en las que muchas de estas personas llegan, pero brindarles un refrigerio es un gesto que trasciende lo que somos como organización y nos conecta como seres humanos”.

El Día de las Buenas Acciones recuerda que los cambios significativos comienzan con decisiones sencillas: dedicar tiempo, acompañar una causa o tender la mano a quien lo necesita. En ese sentido, TVN Media continúa promoviendo espacios para que más personas se sumen y sean parte de una cadena de impacto positivo.

Porque, al final, cada acción cuenta, y es en lo cotidiano donde se construyen las grandes transformaciones.