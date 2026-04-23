TVN Media y Jump renuevan alianza para impulsar el emprendimiento en Panamá

Esta colaboración reafirma el compromiso de ambas plataformas con el talento panameño, al ofrecer visibilidad, acompañamiento y herramientas a emprendedores que buscan transformar sus ideas en negocios sostenibles y de impacto.

Ciudad de Panamá, Panamá/La innovación y el emprendimiento continúan ganando protagonismo en Panamá con la renovación de la alianza entre TVN Media y Jump, una iniciativa que busca fortalecer el ecosistema emprendedor y brindar nuevas oportunidades de crecimiento a proyectos locales.

Esta colaboración reafirma el compromiso de ambas plataformas con el talento panameño, al ofrecer visibilidad, acompañamiento y herramientas a emprendedores que buscan transformar sus ideas en negocios sostenibles y de impacto.

El gerente general de TVN Media, Luis Mouynes, destacó la importancia de apoyar este tipo de iniciativas, señalando que los emprendedores generan valor a través de la creación de empleo y la resolución de problemas. Además, subrayó que la alianza permitirá otorgar un premio de 100 mil dólares en tiempo aire en los medios del grupo, con el objetivo de potenciar la difusión y las ventas de los proyectos ganadores.

Por su parte, Yescenia Navarro, directora ejecutiva de Jump, celebró la continuidad de la colaboración con TVN Media, resaltando que el objetivo principal es visibilizar a los emprendedores, conectarlos con mentores y facilitar el acceso a inversión, incluyendo el aporte de 100 mil dólares para el proyecto ganador.

En esta edición, ocho emprendedores compiten tras una rigurosa selección en la que participaron más de 2,000 postulaciones.

Los concursantes deberán superar diversos retos a lo largo de varias semanas, con el objetivo de llegar a la gran final, en un formato que busca impulsar la innovación y fortalecer el ecosistema emprendedor en Panamá mediante exposición mediática, mentorías y acompañamiento estratégico.