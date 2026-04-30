Retenes en Colón generan debate entre autoridades y sector empresarial

Se espera que en los próximos días se realice un pronunciamiento oficial o una reunión entre autoridades y representantes empresariales para abordar este tema.

Colón/El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se refirió a las inquietudes planteadas por el sector empresarial en torno a los retenes o puntos de control instalados en la provincia de Colón, destacando que estas medidas han sido clave para la reducción de los índices delictivos en las últimas semanas.

“Colón es una provincia que ha mejorado los índices delictivos en las últimas semanas, por lo cual podemos dar a entender que parte de la solución son estos puntos de control y han dado resultados. Entendemos la incomodidad de la comunidad y le pedimos que colaboren y nos apoyen en esto, sin embargo, es para su seguridad”, manifestó Fernández.

🔗Puedes leer: Doble homicidio en Colón; uno de los atacantes falleció

Desde el sector empresarial se ha aclarado que no solicitan la eliminación de los retenes, sino su regulación. Entre las propuestas planteadas se encuentra la ubicación estratégica de estos controles y su implementación en horarios que no afecten significativamente a la población, especialmente durante las horas de salida laboral.

Se espera que en los próximos días se realice un pronunciamiento oficial o una reunión entre autoridades y representantes empresariales para abordar este tema, considerado de alta relevancia para la provincia caribeña.

Con información de Nestor Delgado