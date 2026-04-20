Inseguridad en la terminal de Colón genera temor entre conductores y pasajeros

Hace apenas cuatro días, un conductor de la ruta Expreso Panamá-Colón Centroamérica fue víctima de un asalto, cuando delincuentes lo despojaron del dinero correspondiente a la cuenta del día y de sus documentos personales.

Colón, Colón/La preocupación por la inseguridad crece entre usuarios y transportistas de la terminal de transporte de Colón, donde denuncian un incremento de robos que afecta tanto a conductores como a quienes transitan por el lugar a cualquier hora del día.

Hace apenas cuatro días, un conductor de la ruta Expreso Panamá-Colón Centroamérica fue víctima de un asalto, cuando delincuentes lo despojaron del dinero correspondiente a la cuenta del día y de sus documentos personales. El hecho se suma a una serie de incidentes que, según los afectados, se repiten con frecuencia tanto en horas diurnas como nocturnas.

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Ante este panorama, transportistas y trabajadores de la terminal solicitan mayor presencia policial permanente. Juan Cedeño, de la ruta de Salamanca, relató la situación que enfrentan a diario. “Aquí no tenemos seguridad de nada, los conductores tienen hasta miedo de llegar a las tardes aquí porque les roban, entonces aquí no tenemos seguridad. Nosotros los despachadores, usted sabe que aquí se maneja dinero, no tanto, pero se maneja algo, pero no tenemos seguridad de que cualquiera llega con una pistola, un cuchillo y nos asalta porque seguridad donde, no hay guardia aquí”.

Margarita Burgos, una usuaria, señaló que le robaron dos veces los teléfonos. "Aquí mismo, en octubre y noviembre los robaron a las siete de la mañana”.

Isaac Cedeño, conductor, coincidió en que la falta de vigilancia los deja expuestos. Señalan que los robos recientes, como el ocurrido la semana pasada a uno de sus compañeros, han incrementado el temor en la zona. Además, insisten en que no basta con rondas esporádicas, sino que se requiere presencia constante de unidades policiales dentro de la terminal.

La situación ha llevado a algunos conductores a modificar sus rutinas. Varios prefieren no acudir a la terminal después de las siete de la noche para evitar ser blanco de la delincuencia, lo que impacta también la dinámica del servicio.

A la inseguridad se suma el deterioro en que se encuentra la terminal de transporte de Colón, lo que agrava la percepción de abandono en el área. Frente a este escenario, los afectados hacen un llamado a los estamentos de seguridad para que asignen unidades permanentes que permitan devolver la tranquilidad a quienes dependen de este punto para trabajar y movilizarse.

Con información de Néstor Delgado.