Panamá vs El Salvador | Eric Davis de tiro penal anotó el segundo tanto para la sele

Panamá/La Selección de Panamá amplió su ventaja en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez con el segundo tanto de la noche, obra de Eric Davis, quien convirtió de manera impecable un tiro penal para poner el 2-0 ante El Salvador.

La pena máxima llegó tras una clara falta dentro del área sobre Cecilio Waterman, quien fue derribado cuando se preparaba para definir frente al arco. Davis tomó el balón con autoridad y, con su habitual frialdad, envió el disparo al fondo de la red para hacer estallar nuevamente a la afición panameña.

Éric Davis se presenta como un experimentado defensa lateral izquierdo panameño con una trayectoria internacional destacada. Nacido el 31 de marzo de 1991, este jugador de 34 años mide 1,80 metros de altura.

Perfil y Habilidad Clave

La habilidad con el pie izquierdo de Davis ha sido fundamental para su consolidación en su posición a lo largo de su carrera.

A lo largo de su trayectoria, ha jugado en ligas de diversos países, incluyendo Panamá, Uruguay, Eslovaquia, Estados Unidos y Brasil. Actualmente, milita en el CD Plaza Amador de Panamá, equipo al que llegó el 10 de julio de 2025 sin coste desde el Vila Nova FC. Su valor de mercado actual se estima en 50 mil €.

Trayectoria y Recorrido Internacional

Davis comenzó a destacar temprano en Panamá, logrando ser campeón dos veces con el Deportivo Árabe Unido en el Torneo Apertura 2008-2009 y el Torneo Clausura 2009-2010.

Su salto a Europa se dio en septiembre de 2015, cuando fichó por el Dunajska Streda de Eslovaquia, procedente del Árabe Unido. Su trayectoria reciente ha incluido movimientos entre continentes, pasando por el D.C. United en Estados Unidos (llegando en agosto de 2023), el Kosice en Eslovaquia (febrero de 2024), y el Vila Nova FC en Brasil (agosto de 2024), antes de regresar a Panamá.

Rol en la Selección de Panamá

A nivel internacional, Éric Davis es considerado un jugador clave. Ha participado en múltiples eliminatorias mundialistas.

Su presencia es vital en la defensa panameña, siendo un nombre frecuentemente mencionado junto a otros pilares como Michael Amir Murillo y Fidel Escobar. Su desempeño ha sido destacado, por ejemplo, durante partidos como el enfrentamiento entre Panamá y El Salvador.