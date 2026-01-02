Padres denuncian desorganización en entrega de boletines en colegio José Antonio Ramón Cantera

Desde tempranas horas de la mañana de este 2 de enero, una cartulina colocada en la entrada principal del colegio anunciaba que la entrega de boletines iniciaría a partir de las 7:00 a.m. Sin embargo, al llegar al centro educativo, los acudientes se encontraron con que los boletines no estaban listos, situación que generó molestia y preocupación.