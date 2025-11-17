Panamá vs El Salvador| Román Torres, autor del gol que clasificó a la 'Sele' a Rusia 2018: "Tenemos equipo para poder ir al Mundial"

Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX,TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de You Tube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño)

Panamá/Román Torres forma parte importante de la historia del fútbol panameño tras ser el autor del gol que le dio la clasificación de la Selección de Panamá a su primer Mundial, que fue el de Rusia 2018. Haber marcado ese tanto y ser parte del equipo que jugó en esa Copa del Mundo le permite ver con una perspectiva más amplia lo que vive el combinado canalero vive en que busca acudir a la cita orbital del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Torres fue entrevistado por el equipo de Somos La Sele. En la entrevista reconoció que siente mucho nerviosismo cuando ve los partidos de la selección panameña, pero asegura que el equipo cuenta con jugadores capacitados para llevar al país a su segunda cita mundialista de forma directa.

"Hoy en día tenemos selección para nosotros poder ir al Mundial. Yo tengo fe, yo no pierdo la fe de que vamos a pasar directo". "Al final... Yo creo que Dios es el que tiene la última palabra", expresó.

El otrora defensor del conjunto canalero recordó el momento cuando él corrió por la banda derecha de la cancha del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, recibió el pase del fallecido Luis 'Matador' Tejada y remató a portería para marcar el histórico de la clasificación al Mundial Rusia 2018, en un partido de eliminatorias ante Costa Rica. Él atribuyó la jugada a un momento en el que tomó la decisión de sumarse al ataque, algo que vio en jugadores que desempeñan el mismo rol que hacía en el pasado; específicamente se refirió a Andrés Andrade y Carlos Harvey quienes dieron asistencias en dos de los tres goles que el colectivo panameño marcó en su victoria ante Guatemala el pasado 13 de noviembre.

"Son tomas de decisiones que a veces en el partido nosotros como jugadores tenemos que tomarlas y arriesgar", indicó. "Andrade tomó esa decisión de irse adelante y darle el pase a Waterman para que pudiera definir. Lo mismo hizo Harvey".

Para el exjugador estos son ejemplos de que los jugadores del colectivo canalero deben estar dispuestos a tomar decisiones en momentos claves de los partidos.

"Yo creo que tienen que ser todos los que tomen ese rol de líder, de poder tomar decisiones", agregó.

Panamá se enfrentará este martes a El Salvador en el partido que determinará si clasifica directamente al Mundial 2026, si irá al repechaje intercontinental o si quedará eliminado de la contienda por un cupo a esa cita.

"El equipo debe mantener la concentración y tomar la mejor decisión en ese partido que puede llevar a la obtención de los tres puntos necesarios para la clasificación directa al Mundial", manifestó.

Cariño y respeto

La clasificación panameña al Mundial Rusia 2018 se gestó con una selección dirigida por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, actual técnico de El Salvador. Román, quien estuvo bajo el mando del estratega colombiano, indicó que mantiene una relación de afecto y respeto con él.

"Siempre habló con el 'profe'... creo que el 'profe' siempre ha tenido un cariño por Panamá", comentó. "El cariño que hay con el propio 'Bolillo', yo creo que no se pierde".

A pesar del aprecio, Torres dejó claro que su corazón está con Panamá.

"Yo se lo dije: 'Profe' yo a usted lo quiero, lo estimo mucho, pero va a ganar Panamá", señaló.

Nuevo rol

Con sus días como jugador activo en el pasado, Román Torres da sus primeros pasos como técnico. Actualmente dirige al Seatown FC al que llevó a ganar el campeonato de otoño de la UPSL de este año.

"Mi objetivo es seguir el próximo año y poder subir a la USL2", indicó Torres sobre su trabajo con el equipo originario de la ciudad de Seattle, Estados Unidos.

Sobre la posibilidad de dirigir a una selección panameña de cualquier categoría en el futuro, el entrevistado manifestó que va "poco a poco" en su carrera como entrenador y que siempre estará dispuesto a dirigir a una representación nacional siempre y cuando haya una oportunidad para hacerlo.

"Si está la oportunidad de ir a la selección sub-20, sub-17 o la mayor estaré preparándome", añadió.

Torres destacó que otros de sus compañeros han ido incursionando como técnicos y lo han hecho de forma exitosa. Específicamente se refirió a Felipe Baloy quien llevó a la Selección Sub-20 de Panamá a la conquista de la medalla de plata en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos que se realizaron en octubre de este año en Guatemala.

"Creo que ahorita también Baloy con lo que hizo con la sub-20 yo creo que es algo importante", puntualizó.