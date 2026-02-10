Minsa evaluará condición de salud de niños acogidos en albergue de Tocumen

El ministro manifestó además su preocupación por los casos de fugas registrados, los cuales calificó como situaciones de alto riesgo para los menores. En ese sentido, aseguró que la directora del Senniaf ha adoptado medidas para prevenir nuevos incidentes.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó que el Estado actuará con responsabilidad y rigor institucional frente a la situación denunciada en el albergue infantil ubicado en Tocumen, y destacó las acciones adoptadas por la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) para evaluar y corregir posibles irregularidades que afecten el bienestar de niños y adolescentes.

Tras una reunión de la Junta Directiva del Senniaf, Boyd Galindo informó que se acordó la conformación de una comisión técnica interdisciplinaria, la cual tendrá la tarea de verificar con precisión las denuncias presentadas y recomendar las medidas correctivas necesarias.

“Como Junta Directiva, sostuvimos una reunión y se acordó conformar una comisión que evaluará con precisión lo que está ocurriendo y determinará si son ciertas las irregularidades que se han denunciado”, expresó el ministro.

Además, dijo que se les estarán aplicando una serie de exámenes médicos a los niños, niñas y adolescentes para conocer con certeza su condición médica.

El titular de Salud indicó que sostuvo comunicación directa con la directora del Senniaf, Ana Fábrega, y reconoció que la infraestructura del albergue requiere mejoras importantes, por lo que se impulsarán las gestiones necesarias para su adecuación, en línea con la voluntad del presidente de la República, José Raúl Mulino, de fortalecer y dignificar los centros que acogen a menores de edad.

Boyd Galindo señaló que los niños y adolescentes del albergue se encuentran separados de la población adulta, conforme a los protocolos de protección. Sin embargo, advirtió que muchos ingresaron por situaciones de abandono y han permanecido en el sistema por varios años, lo que obliga a buscar alternativas de ubicación acordes con su edad y desarrollo.

El ministro manifestó además su preocupación por los casos de fugas registrados, los cuales calificó como situaciones de alto riesgo para los menores. En ese sentido, aseguró que la directora del Senniaf ha adoptado medidas para prevenir nuevos incidentes.

“Debemos esperar los resultados de la investigación para tomar las decisiones correspondientes, siempre poniendo por delante el interés superior del niño”, subrayó.

En el ámbito de la salud, Boyd Galindo garantizó que los menores reciben atención médica continua y anunció que en los próximos días se realizarán evaluaciones clínicas exhaustivas a 12 adolescentes, con el fin de identificar posibles patologías no detectadas previamente.

Finalmente, recordó que estas acciones se desarrollan conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 14 de 2009, que asigna a la Junta Directiva del Senniaf la función de supervisar el funcionamiento y la administración de la institución. El informe técnico resultante será la base para aplicar los correctivos necesarios y fortalecer el sistema de protección infantil.