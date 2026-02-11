Caso albergue de Tocumen: Falta de quórum legislativo impide citar a ministra del Mides por escándalo

La comparecencia de la ministra se solicitaba en medio de cuestionamientos públicos por la situación de un albergue y el manejo institucional del Senniaf, entidad adscrita al Mides encargada de la protección de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.

La falta de quórum en el pleno de la Asamblea Nacional impidió este lunes la aprobación de una citación a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que respondiera por el escándalo relacionado con un albergue bajo supervisión del Senniaf.

La propuesta buscaba que la titular del Mides compareciera ante el pleno para responder un cuestionario de 28 preguntas relacionadas con la situación de los albergues de niños, niñas y adolescentes en el país, incluyendo supervisión, denuncias, sanciones y protocolos de protección.

La diputada Alexandra Brenes cuestionó lo ocurrido en el hemiciclo y aseguró que la iniciativa no prosperó por la ausencia de diputados.

“La citación a la Ministra del Mides no se aprobó por falta de diputados en el pleno. Cuando se trata de la protección de niños y niñas, no debería existir cálculo político que se interponga. Impedir acciones legislativas también es omisión”, expresó Brenes a través de su cuenta en la red social X.

La diputada también agradeció a los 19 diputados que votaron a favor de la citación.

El cuestionario planteado incluía interrogantes sobre la cantidad de albergues existentes, el número de menores albergados, las condiciones físicas y técnicas de los centros, el personal asignado, las inspecciones realizadas, denuncias recibidas y posibles sanciones aplicadas desde julio de 2024 a la fecha.

Ante la falta de cuórum, Brenes indicó que hay diputados que sí se han mostrado preocupados, como su colega Flor Brenes, quien la ha acompañado a las giras y durante el recorrido dentro del albergue. Aseguró que Brenes conversó con su bancada para brindar el apoyo a la citación, lo que cumplió; sin embargo, otros diputados no estaban presentes, por lo que no se pudo dar la votación.

"Realmente, yo, la verdad es que no comprendo cómo, siendo algunos padres y madres, en verdad este tema no les cale”, expresó.

La comparecencia de la ministra se solicitaba en medio de cuestionamientos públicos por la situación de un albergue y el manejo institucional del Senniaf, entidad adscrita al Mides encargada de la protección de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.

Esto luego de la denuncia interpuesta por la diputada Brenes por supuestas irregularidades y abuso sexual dentro del albergue del Senniaf en Tocumen, hechos expuestos por el ahora exadministrador César Pérez, quien aseguró que en reiteradas ocasiones puso al tanto a la dirección de la secretaría sobre lo que estaba sucediendo, sin recibir respuesta positiva y, por el contrario, fue destituido.

Hasta el momento, no se ha informado si la citación será presentada nuevamente para su discusión en el pleno.