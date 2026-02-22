LPF resultados y próximos partidos de la jornada 6 del Torneo Clausura 2026

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol vivió una auténtica lluvia de goles en la jornada 6, luego de que el Plaza Amador firmara una contundente goleada 7-2 sobre el Herrera FC, en un partido que reafirma el poder ofensivo del conjunto placino y complica aún más el presente del equipo herrerano.

El equipo dirigido por Plaza salió decidido a imponer condiciones desde el pitazo inicial. La figura del compromiso fue José Murillo, quien marcó en dos oportunidades y lideró el ataque del conjunto capitalino. A la fiesta goleadora se sumaron Eric Davis, Daivis Murillo, Omar Browne, Héctor Ríos y Ovidio López, completando una noche redonda para los “Leones”.

Por su parte, el Herrera FC intentó reaccionar, pero la diferencia en el marcador fue demasiado amplia. Los tantos del descuento llegaron por intermedio de Ronni Villarreal y Alejandro Peñalba, quienes maquillaron el resultado en un compromiso donde la defensa occidental volvió a mostrar fragilidad.

Con este importante triunfo, el Plaza Amador escala de manera momentánea al tercer puesto de la Conferencia Este con 7 puntos, quedando a la espera de otros resultados que completen la jornada 6 del campeonato. El conjunto placino demuestra que quiere ser protagonista en este Torneo Apertura de la LPF 2026, respaldado por un ataque efectivo y dinámico.

En contraste, el panorama para el Herrera FC continúa siendo preocupante. El club se mantiene en el sexto lugar de la Conferencia Oeste con apenas 2 unidades, reflejando un inicio complicado y la necesidad urgente de ajustes si quiere meterse en la pelea por los puestos de clasificación.

Próximos partidos – Jornada 6

La fecha continúa este domingo 22 de febrero con dos encuentros claves:

Unión Coclé vs Deportivo Árabe Unido

📍 Estadio Virgilio Tejeira

🕓 4:00 p.m.

Alianza FC vs Veraguas United

📍 Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

🕕 6:15 p.m.

La Liga Panameña de Fútbol entra en una fase determinante, donde cada punto comienza a marcar diferencias en ambas conferencias. Mientras Plaza celebra y se ilusiona con mantenerse en zona alta, Herrera FC deberá pasar la página rápidamente para no rezagarse en la tabla.