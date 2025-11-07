F1 | Lando Norris gana la pole position para el Sprint del Gran Premio de Brasil

La tarde del viernes, Defensa Civil de Sao Paulo envió una alerta climática por "condiciones de lluvia y viento fuerte en las próximas horas y a lo largo del sábado ".

Sao Paulo, Brasil/Líder del Mundial de pilotos de la Fórmula 1, el británico Lando Norris, de McLaren, saldrá el sábado desde la primera posición en la carrera esprint del Gran Premio de Brasil, que llega entre alertas climáticas por la posibilidad de lluvias y fuertes vientos en Sao Paulo.

Norris, que más temprano había sido el piloto más rápido en los entrenamientos libres, firmó este viernes la mejor vuelta de la tercera sesión de clasificación para la esprint en el circuito de Interlagos, con crono de 1:09.243 minutos.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, y su compañero en la escudería McLaren, el australiano Oscar Piastri, se quedaron con el segundo y tercer mejor tiempo, respectivamente.

Antonelli marcó 1:09.340 y Piastri tuvo registro de 1:09.428.

La tarde del viernes, Defensa Civil de Sao Paulo envió una alerta climática por "condiciones de lluvia y viento fuerte en las próximas horas y a lo largo del sábado", confirmó la AFP.

Ni la organización de la F1 ni la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) se han pronunciado al respecto.

"Hicimos lo que teníamos que hacer" -

"Hicimos el trabajo. Hicimos lo que teníamos que hacer, que era ser los más rápidos hoy", comentó Norris, aunque expresó que "fue un poco más difícil" de lo que le hubiese "gustado".

"Muchos autos estuvieron muy igualados", explicó el británico de 25 años, quien hace dos semanas retomó la cima del Mundial de pilotos con su victoria en el Gran Premio de México.

"No me sentí del todo cómodo, pero aún así es un gran resultado", agregó Norris, después de una jornada soleada pese a los pronósticos de precipitaciones.

Piastri tuvo una sensación similar.

"No fue ideal", pero "me sentí un poco más contento que en el último par de semanas. Podemos pelear con lo que tenemos", manifestó el australiano.

El inicio de la carrera esprint está pautado para el sábado a partir de las 11H00 locales (14H00 GMT).

A falta de cuatro pruebas para el final de la temporada, Norris encabeza el Mundial con 357 puntos, uno más que Piastri. Tercero marcha el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 36 unidades del puntero.

Verstapen (6º) largará en la segunda fila en el esprint junto al británico George Russell (4º), de Mercedes, y el español Fernando Alonso (5º), de Aston Martin.

El Top-10 de la sesión lo completaron el canadiense Lance Stroll (7º), compañero de Alonso en Aston Martin; el monegasco Charles Leclerc (8º), de Ferrari; el francés Isack Hadjar (9º), de Racing Bulls, y el alemán Nico Hülkenberg (10º), de Sauber.

Bortoleto, eliminado en la Q2 -

Primer local que corre en el Gran Premio de Brasil desde 2017, Gabriel Bortoleto pasó el primer corte de la clasificación para la esprint, pero se quedó en el segundo. Su último antecesor en la cita es Felipe Massa.

Bortoleto (14º), de Sauber, fue eliminado en la Q2 junto al británico Lewis Hamilton (11º/Ferrari), el tailandés Alex Albon (12º/Williams), el francés Pierre Gasly (13º/Alpine) y el británico Oliver Bearman (15º/Hass).

El novato e ídolo local lamentó no haber podido pasar la Q2, aunque se dijo "feliz de estar conduciendo aquí frente a los fans".

"Disculpas por no haber ido a la Q3", declaró a la televisión brasileña.

Alonso fue el más veloz en este corte.

Los cinco pilotos que no sobrevivieron la Q1 fueron el argentino Frano Colapinto (16º/Alpine), el neozelandés Liam Lawson (17º/Racing Bulls), el japonés Yuki Tsunoda (18ª/Red Bull), el francés Esteban Ocon (19º/Haas) y el español Carlos Sainz Jr (20º/Williams).