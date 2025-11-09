LaLiga resultado| Celta vs Barcelona: Azulgranas se imponen en Balaídos con el poder de Lewandowski
La liga española disputa la duodécima fecha de la temporada 2025-2026
España/El Barcelona superó al Celta de Vigo, por 4 goles a 2, en un partido realizado en el Estadio Abanca Balaídos y que correspondió a la jornada 12 de la temporada 2025-2026 de la liga española.
Robert Lewandowski con tres goles (9' de penal, 37' y 73') y Lamine Yamal (45+3') marcaron los goles del equipo azulgrana.
Sergio Carreira (11') y Borja Iglesias (42') anotaron por el Celta.
Contexto y situación de ambos equipos
Celta de Vigo
- El equipo gallego, bajo la dirección de Claudio Giráldez, ocupa actualmente la 13.ª posición de la liga con 13 puntos tras 11 jornadas disputadas: 2 victorias, 7 empates y 2 derrotas.
- Su juego se caracteriza por una cierta solidez defensiva en casa: en Balaídos han mantenido cuatro triunfos y dos empates en sus últimos seis partidos en todas las competiciones, permitiendo de media aproximadamente un gol por partido.
- En ataque han tenido dificultades para transformar su empuje en victorias: promedian ~1,18 goles por partido y encajan ~1,27.
FC Barcelona
- Los catalanes llegan con aspiraciones altas, ocupando el segundo puesto en LaLiga y con la necesidad de recortar distancias respecto al líder.
- Su volumen ofensivo es destacado: han anotado con una media de ~2,5 goles por partido en lo que va de liga, aunque su defensa muestra vulnerabilidad (más de un gol encajado por partido).
- En sus desplazamientos el Barça mantiene un buen registro: en los últimos tiempos lejos de casa han sido difíciles de batir, lo que les da un ligero favoritismo.
Antecedentes del enfrentamiento
- En los enfrentamientos directos, Barcelona domina en global: en liga (hasta la fecha) 67 victorias para el Barça, 23 para el Celta y 28 empates.
- En Balaídos, aunque el historial favorece al visitante, el Celta ha sabido incomodar al Barça en ocasiones: en los últimos cinco duelos en Vigo 1 victoria local, 2 empates y 2 derrotas.
- Se da además la circunstancia de que los duelos entre ambos han sido bastante vistosos en cuanto a goles: por ejemplo, un 4-3 para el Barcelona en abril de 2025.
Las claves del partido
- La verticalidad del Barça vs la solidez del Celta: Si Barcelona consigue imponer su ataque rápido, puede hacer daño; pero el Celta, en casa, buscará mantener el orden y castigar en transiciones.
- Estado defensivo del Barça: Su facilidad para anotar está fuera de duda, pero encajar goles sigue siendo un problema. Si el Celta encuentra espacios, puede generarle ocasiones claras.
- Presión de los visitantes por los tres puntos: Barcelona sabe que no puede permitirse tropiezos si quiere mantenerse en la lucha por el título o al menos asegurarse estar en la cabeza de la tabla.
- El factor de jugar en casa: El ambiente de Balaídos y la motivación del Celta para escalar posiciones pueden darle un plus, aunque sus números de victorias como local todavía no sean muy altos.
- Lesiones y ausencias: Ambos equipos tienen jugadores clave fuera; el Celta tendrá cambios obligados, y el Barça también arrastra bajas importantes.