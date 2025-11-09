LaLiga resultado| Celta vs Barcelona: Azulgranas se imponen en Balaídos con el poder de Lewandowski

La liga española disputa la duodécima fecha de la temporada 2025-2026

España/El Barcelona superó al Celta de Vigo, por 4 goles a 2, en un partido realizado en el Estadio Abanca Balaídos y que correspondió a la jornada 12 de la temporada 2025-2026 de la liga española.

Robert Lewandowski con tres goles (9' de penal, 37' y 73') y Lamine Yamal (45+3') marcaron los goles del equipo azulgrana.

Sergio Carreira (11') y Borja Iglesias (42') anotaron por el Celta.

Contexto y situación de ambos equipos

Celta de Vigo

El equipo gallego, bajo la dirección de Claudio Giráldez, ocupa actualmente la 13.ª posición de la liga con 13 puntos tras 11 jornadas disputadas: 2 victorias, 7 empates y 2 derrotas.

Su juego se caracteriza por una cierta solidez defensiva en casa: en Balaídos han mantenido cuatro triunfos y dos empates en sus últimos seis partidos en todas las competiciones, permitiendo de media aproximadamente un gol por partido.

En ataque han tenido dificultades para transformar su empuje en victorias: promedian ~1,18 goles por partido y encajan ~1,27.

FC Barcelona

Los catalanes llegan con aspiraciones altas, ocupando el segundo puesto en LaLiga y con la necesidad de recortar distancias respecto al líder.

Su volumen ofensivo es destacado: han anotado con una media de ~2,5 goles por partido en lo que va de liga, aunque su defensa muestra vulnerabilidad (más de un gol encajado por partido).

En sus desplazamientos el Barça mantiene un buen registro: en los últimos tiempos lejos de casa han sido difíciles de batir, lo que les da un ligero favoritismo.

Antecedentes del enfrentamiento

En los enfrentamientos directos, Barcelona domina en global: en liga (hasta la fecha) 67 victorias para el Barça, 23 para el Celta y 28 empates.

En Balaídos, aunque el historial favorece al visitante, el Celta ha sabido incomodar al Barça en ocasiones: en los últimos cinco duelos en Vigo 1 victoria local, 2 empates y 2 derrotas.

, aunque el historial favorece al visitante, el ha sabido incomodar al Barça en ocasiones: en los últimos cinco duelos en Vigo 1 victoria local, 2 empates y 2 derrotas. Se da además la circunstancia de que los duelos entre ambos han sido bastante vistosos en cuanto a goles: por ejemplo, un 4-3 para el Barcelona en abril de 2025.

Las claves del partido