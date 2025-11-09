EN VIVO| Celta vs Barcelona: Estadísticas del primer tiempo de este partido de la liga española

Despliegue de goles durante los primeros 45 minutos en Balaídos

Acción del partido entre el Celta de Vigo y el Barcelona
Acción del partido entre el Celta de Vigo y el Barcelona / AFP

España/El primer tiempo del partido correspondiente a la jornada 12 de la temporada 2025-2026 de LaLiga ha sido un espectáculo de goles y ritmo alto en Balaídos. El Barcelona se va al descanso con ventaja de 3-2 ante un Celta que, pese a tener menos el balón, ha sabido aprovechar sus oportunidades.

El conjunto azulgrana impuso su estilo desde el inicio, controlando la posesión con un 65% del balón y una circulación precisa (359 pases con 96% de acierto). Esa superioridad se reflejó también en el número de remates (13 en total, 7 al arco), lo que explica los tres tantos conseguidos en apenas 45 minutos.

El Celta, sin embargo, no se rindió. Con menos posesión (35%) y solo 5 remates, de los cuales 4 fueron al arco, logró inquietar al portero culé y mantenerse en el marcador gracias a su eficacia ofensiva.

En el aspecto disciplinario, el partido ha sido limpio: solo una amarilla para el Barcelona y ninguna para el Celta; sin expulsiones. Los locales cayeron varias veces en posición adelantada (4 veces), reflejo de su intento por sorprender a la zaga visitante, mientras que el Barça no incurrió en fuera de juego.

Desglosamos en números lo ocurrido en la primera parte.

Remates

  • Celta: 5
  • Barcelona: 13

Remates al arco

  • Celta: 4
  • Barcelona: 7

Posesión

  • Celta: 35%
  • Barcelona: 65%

Pases

  • Celta: 179
  • Barcelona: 359

Precisión de los pases

  • Celta: 89%
  • Barcelona: 96%

Faltas

  • Celta: 4
  • Barcelona: 1

Tarjetas amarillas

  • Celta: 0
  • Barcelona: 1

Tarjetas rojas

  • Celta: 0
  • Barcelona:0

Posición adelantada

  • Celta: 4
  • Barcelona: 0

Tiros de esquina

  • Celta: 0
  • Barcelona: 2

Temas relacionados

celta de vigo fc barcelona liga española LaLiga
Si te lo perdiste
Lo último
stats