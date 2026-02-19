Mundial 2026 | México epicentro histórico, conoce más de esta sede y sus estadios

Panamá/La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá a México como uno de sus grandes protagonistas. El país azteca no solo aportará su tradición futbolera, sino también tres escenarios emblemáticos que combinan historia, modernidad y pasión: el Estadio Azteca, el Estadio Akron (Estadio Guadalajara) y el Estadio BBVA (Estadio Monterrey).

Estadio Ciudad de México (Azteca): el coloso eterno

Ubicado en Tlalpan, Ciudad de México, con capacidad para 83,000 espectadores e inaugurado en 1966, el Estadio Azteca es un verdadero templo del fútbol mundial. Ha sido escenario de momentos históricos protagonizados por leyendas como Pelé y Diego Maradona, quienes disputaron finales mundialistas en este icónico recinto.

Para el Mundial 2026, albergará:

Fase de grupos

11 de junio 2026: México vs Sudáfrica (Grupo A)

México vs Sudáfrica (Grupo A) 17 de junio 2026: Uzbekistán vs Colombia (Grupo K)

Uzbekistán vs Colombia (Grupo K) 24 de junio 2026: México vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda (Grupo A)

Dieciseisavos de final

30 de junio 2026: 1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I

1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I 5 de julio 2026: Ganador Partido 79 vs Ganador Partido 80

Además de ser casa habitual del Club América y Cruz Azul, también es sede frecuente de la Selección Mexicana. En 2011 marcó un récord histórico con 98,943 aficionados en la final del Mundial Sub-17.

Estadio Guadalajara: modernidad y tradición

Situado en Zapopan, Jalisco, con capacidad para 48,000 espectadores e inaugurado en 2010, el Estadio Guadalajara destaca por su diseño esférico y estructura imponente.

Durante la Copa Mundial 2026 recibirá:

Fase de grupos

11 de junio 2026: República de Corea vs República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/Irlanda (Grupo A)

República de Corea vs República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/Irlanda (Grupo A) 18 de junio 2026: México vs República de Corea (Grupo A)

México vs República de Corea (Grupo A) 23 de junio 2026: Colombia vs Congo/Jamaica/Nueva Caledonia (Grupo K)

Colombia vs Congo/Jamaica/Nueva Caledonia (Grupo K) 26 de junio 2026: Uruguay vs España (Grupo H)

Es la casa del Club Deportivo Guadalajara, donde el club logró el histórico doblete Liga y Copa en 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018. También fue sede del Mundial Sub-17 2011 y de los Juegos Panamericanos.

Estadio Monterrey: innovación y sostenibilidad

Localizado en Guadalupe, Nuevo León, con capacidad para 53,500 aficionados e inaugurado en 2015, el Estadio Monterrey es una joya arquitectónica moderna. Fue el primer estadio en América con certificación LEED plata, destacándose por su eficiencia energética.

Partidos programados:

Fase de grupos

14 de junio 2026: Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez (Grupo F)

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez (Grupo F) 20 de junio 2026: Túnez vs Japón (Grupo F)

Túnez vs Japón (Grupo F) 24 de junio 2026: Sudáfrica vs República de Corea (Grupo A)

Dieciseisavos de final

29 de junio 2026: 1º Grupo F vs 2º Grupo C

Es el hogar de los CF Monterrey y ha sido escenario de torneos internacionales como el Campeonato W de Concacaf 2022, además de conciertos de talla mundial.

Con estas tres sedes, México reafirma su peso histórico en el fútbol internacional y se prepara para escribir un nuevo capítulo inolvidable en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, combinando tradición, infraestructura de primer nivel y una afición que vive el deporte con intensidad única.

