Mundial 2026 | México epicentro histórico, conoce más de esta sede y sus estadios

El Mundial 2026 lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX.

Ciudad de México una de las sedes del Mundial 2026
Ciudad de México una de las sedes del Mundial 2026 / AFP

Panamá/La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá a México como uno de sus grandes protagonistas. El país azteca no solo aportará su tradición futbolera, sino también tres escenarios emblemáticos que combinan historia, modernidad y pasión: el Estadio Azteca, el Estadio Akron (Estadio Guadalajara) y el Estadio BBVA (Estadio Monterrey).

Otras noticias: Selección de Brasil confirmó amistoso antes del Mundial 2026

Estadio Ciudad de México (Azteca): el coloso eterno

Ubicado en Tlalpan, Ciudad de México, con capacidad para 83,000 espectadores e inaugurado en 1966, el Estadio Azteca es un verdadero templo del fútbol mundial. Ha sido escenario de momentos históricos protagonizados por leyendas como Pelé y Diego Maradona, quienes disputaron finales mundialistas en este icónico recinto.

Para el Mundial 2026, albergará:

Fase de grupos

  • 11 de junio 2026: México vs Sudáfrica (Grupo A)
  • 17 de junio 2026: Uzbekistán vs Colombia (Grupo K)
  • 24 de junio 2026: México vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda (Grupo A)

Dieciseisavos de final

  • 30 de junio 2026: 1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I
  • 5 de julio 2026: Ganador Partido 79 vs Ganador Partido 80

Además de ser casa habitual del Club América y Cruz Azul, también es sede frecuente de la Selección Mexicana. En 2011 marcó un récord histórico con 98,943 aficionados en la final del Mundial Sub-17.

Otras noticias: Lionel Messi 2026: Todos los récords, títulos y el Mundial que puede ganar

Estadio Guadalajara: modernidad y tradición

Situado en Zapopan, Jalisco, con capacidad para 48,000 espectadores e inaugurado en 2010, el Estadio Guadalajara destaca por su diseño esférico y estructura imponente.

Durante la Copa Mundial 2026 recibirá:

Fase de grupos

  • 11 de junio 2026: República de Corea vs República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/Irlanda (Grupo A)
  • 18 de junio 2026: México vs República de Corea (Grupo A)
  • 23 de junio 2026: Colombia vs Congo/Jamaica/Nueva Caledonia (Grupo K)
  • 26 de junio 2026: Uruguay vs España (Grupo H)

Es la casa del Club Deportivo Guadalajara, donde el club logró el histórico doblete Liga y Copa en 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018. También fue sede del Mundial Sub-17 2011 y de los Juegos Panamericanos.

Otras noticias: Mundial 2026| Marcelo Moreno Martins sale del retiro deseoso de hacer realidad el sueño de Bolivia

Estadio Monterrey: innovación y sostenibilidad

Localizado en Guadalupe, Nuevo León, con capacidad para 53,500 aficionados e inaugurado en 2015, el Estadio Monterrey es una joya arquitectónica moderna. Fue el primer estadio en América con certificación LEED plata, destacándose por su eficiencia energética.

Partidos programados:

Fase de grupos

  • 14 de junio 2026: Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez (Grupo F)
  • 20 de junio 2026: Túnez vs Japón (Grupo F)
  • 24 de junio 2026: Sudáfrica vs República de Corea (Grupo A)

Dieciseisavos de final

  • 29 de junio 2026: 1º Grupo F vs 2º Grupo C

Es el hogar de los CF Monterrey y ha sido escenario de torneos internacionales como el Campeonato W de Concacaf 2022, además de conciertos de talla mundial.

Con estas tres sedes, México reafirma su peso histórico en el fútbol internacional y se prepara para escribir un nuevo capítulo inolvidable en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, combinando tradición, infraestructura de primer nivel y una afición que vive el deporte con intensidad única.

Otras noticias: Mundial 2026| Gianni Infantino: presidente de FIFA asegura que habrá estadios llenos en la cita orbital

Temas relacionados

Copa Mundial de Fútbol 2026 México Futbol
Si te lo perdiste
Lo último
stats