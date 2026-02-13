Mundial 2026| Marcelo Moreno Martins sale del retiro deseoso de hacer realidad el sueño de Bolivia

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio y lo podrás ver a través de TVMAX.

Bolivia/El delantero Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de la selección de Bolivia, volverá a las canchas más de dos años después de su retiro con una doble misión: defender los colores de Oriente Petrolero y disputar la repesca del Mundial Norteamérica 2026 en marzo.

Martins, de 38 años, llegó este viernes a la ciudad boliviana de Santa Cruz (este) para defender de nuevo al club en el que se formó, informó el equipo en sus redes sociales.

"El Flecheiro regresa a casa, la ciudad y la hinchada lo esperan", indicó Oriente Petrolero, donde el jugador debutó a los 15 años.

El goleador, que acumula 31 anotaciones y 108 partidos internacionales con su país, fue recibido por un tumulto de hinchas albiverdes en el aeropuerto cruceño. Rodeado de miembros de seguridad, se dio el tiempo para firmarles sus camisetas.

"Si no volviera a Oriente, no me lo iba a perdonar nunca", dijo a la prensa local. "Esto es un sueño (...), estar volviendo a mi casa después de tantos años la verdad es que es algo muy lindo", agregó.

Oriente Petrolero no dio detalles sobre la duración de su contrato, pero presentó en redes sociales la camiseta que usará su flamante refuerzo, la número 9.

El jugador recordó horas antes, en sus redes sociales, que en el equipo refinero hizo su primer gol y prometió que también "el último va a ser en mi casa, en el club de mis amores".

- Sueño mundialista -

El centrodelantero es uno de los futbolistas más exitosos de su país, con pasos por el alemán Werder Bremen y los brasileños Gremio, Flamengo y Cruzeiro, con el que ganó el campeonato de primera división en 2014. En 2009 levantó la Copa de la UEFA con el ucraniano Shakhtar Donetsk.

Su regreso a la actividad, tras jugar por última vez en diciembre de 2023 con el ecuatoriano Independiente del Valle, supone un envión anímico para la selección boliviana en su intento de retornar a una Copa del Mundo, que no disputa desde 1994.

El Flecheiro, como se le conoce debido a que celebraba sus goles con un gesto de cupido, jugó su último partido con La Verde en noviembre de 2023. En ese juego, en Montevideo, Bolivia cayó 3-0 ante Uruguay por las eliminatorias sudamericanas.

Tras su retiro internacional, y con la llegada del técnico Óscar Villegas, la selección altiplánica experimentó una renovación generacional y un cambio de localía a la ciudad de El Alto, que asfixió a sus rivales a más de 4.000 metros de altura.

La Verde logró remontar posiciones y alcanzó un cupo para el repechaje con miras al Mundial. Entonces Moreno Martins anunció su deseo de volver al deporte para ser convocado.

La selección de Villegas, quien no ha descartado llamar de nuevo al artillero histórico, jugará un primer partido de repechaje mundialista el 26 de marzo contra Surinam.

Si vence al combinado surinamés, se enfrentará con Irak en el choque definitivo, el 31 de marzo.