Lionel Messi 2026: Todos los récords, títulos y el Mundial que puede ganar

Los Angeles, Estados Unidos/Abanderando al campeón Inter Miami en la MLS, Lionel Messi estrena el sábado un año en el que puede romper récords históricos y defender los mayores títulos que estarán a su alcance, en especial la gran cita del Mundial con Argentina.

Con el palmarés más extraordinario del fútbol, Messi ya tiene en su poder premios individuales y trofeos por los que peleará tanto en la liga norteamericana (MLS) como, de confirmar su participación, en la Copa del Mundo de mediados de año.

Estos son los principales interrogantes de la nueva temporada del astro argentino, que cumplirá 39 años el próximo junio cuando ya ruede el balón del Mundial.

¿Una dinastía en Miami?

El pasado diciembre, al final de su tercera campaña en Miami, Messi se sacudió de encima la presión de coronar su etapa en Estados Unidos con un título de liga.

El triunfo en la final ante el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller permite que el Inter inaugure el sábado una nueva campaña con el estatus por primera vez de campeón.

Reforzado y rejuvenecido su plantel, el objetivo ahora es un bicampeonato que nadie logra en la MLS desde el LA Galaxy de David Beckham en 2012.

Con el propio Beckham en calidad de copropietario y embajador, el Inter quiere abrir la siguiente era de dominio en la MLS y extenderla al resto de la Concacaf.

El asalto a la Copa de Campeones, el principal torneo de clubes de esta región, será una prioridad de 2026 muy por encima de la tercera competición del curso, la Leagues Cup, que Messi ya conquistó poco después de su aterrizaje en 2023.

Con indisimulada ambición, Miami pretende sobrepasar las fronteras del fútbol norteamericano y dar el salto a la Copa Libertadores explotando el poder de atracción de Messi.

La aspiración suena osada pero, no muchos años atrás, también pertenecía al terreno de la fantasía que el futbolista más célebre del planeta inaugurara uniformado de rosa el nuevo estadio de Miami el próximo abril.

¿Defenderá el trono Mundial?

Aunque falta la confirmación oficial, Argentina y el mundo del fútbol se niegan a creer que Messi no vestirá de albiceleste el 11 de junio cuando inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El crack de Rosario cumplió cuatro años atrás el sueño de su vida entregándole la tercera estrella a su país en Catar.

De triunfar de nuevo en este Mundial continental convertirá a Argentina en la primera selección en ganar Mundiales seguidos desde la Brasil de Pelé en 1958 y 1962.

Tan sólo diciendo presente, Messi será el primer jugador en alistarse para seis Copas del Mundo, un récord al que también puede unirse el portugués Cristiano Ronaldo.

Y la cereza del pastel la conseguiría elevándose a máximo goleador histórico de los Mundiales, distinción que pertenece al alemán Miroslav Klose y sus 16 tantos en cuatro participaciones.

Messi, con 13 dianas, es el jugador en activo más próximo a esta marca.

Pero antes de la cita cumbre, el atacante tiene otro trofeo que proteger con Argentina, el de la Finalissima, en el apasionante duelo ante la España de Lamine Yamal del 27 de marzo, de vuelta en Catar.

¿Qué otros récords puede quebrar?

La Bota de Oro del Mundial es uno de los muy pocos galardones individuales que no relucen en la vitrina de Messi.

El argentino sí es el vigente Balón de Oro del certamen y el único que tiene el premio por partida doble, sumando el de Brasil 2014.

En la MLS nadie le hace sombra al capitán del Inter, que reúne tanto el título de máximo goleador, que nadie ha revalidado, como dos consecutivos de Jugador Más Valioso (MVP).

Al alcance tendrá este año el primer triplete de MVP en las tres décadas de vida de la liga norteamericana.

En un plano general, Messi seguirá agrandando las estadísticas de sus 23 temporadas de carrera y, separados por miles de kilómetros, pugnando con Cristiano Ronaldo por terminar como el artillero máximo del fútbol moderno.

El argentino, acercándose a los 900 goles, avanza por detrás del portugués pero, recién comprometido con Miami hasta 2028, el tiempo puede estar de su lado.

