Champions League resultados| Inter de Milán y Atlético de Madrid se quedan cortos en la ida

La liga de campeones europea completó su jornada de partidos de ida en la fase de acceso a los octavos de final.

París/Líder de la Serie A y finalista de la última edición de la Champions, el Inter de Milán perdió 3-1 en la cancha de los noruegos del Bodo/Glimt, este miércoles en la ida de acceso a octavos de final, donde el Atlético de Madrid perdonó ante el Brujas (3-3).

En los otros dos partidos de la noche europea, la lógica se impuso en Bakú, donde el Newcastle barrió al Qarabag de Azerbaiyán (6-1), y en El Pireo, donde el Bayer Leverkusen venció 2-0 al Olympiakos del técnico español José Luis Mendilibar.

Pero la gesta del día tuvo lugar lejos del Mediterráneo, en una latitud superior al círculo polar ártico. En la ciudad noruega de Bodo, cuyo equipo vive su primera participación en la máxima competición europea, el tres veces campeón de Europa y actual líder de la Serie A hincó la rodilla sobre el césped sintético del estadio Aspmyra.

- ¿Bodo/Glimt matagigantes? -

Tras haber sorprendido al City (3-1) y a Atlético de Madrid en el Metropolitano (2-1) en fase de liguilla, el Bodo/Glimt confirmó su estatus de equipo revelación de la Champions.

Sondre Fet abrió el marcador para el Bodo (20'), los Nerazzurri igualaron por medio de Pio Esposito (30'), pero se derrumbaron en el segundo tiempo y encajaron dos goles de Jens Petter Hauge (61') y Kasper Hogh (64') ante unos noruegos mucho más frescos físicamente.

Otro grande europeo, el Atlético de Madrid, desaprovechó una ventaja de dos goles y terminó empatando en Bélgica ante el Brujas (3-3).

Los colchoneros abrieron el marcador tras un penal convertido por el argentino Julián Álvarez. El nigeriano Ademola Lookman, ex del Atalanta, dobló la renta en un córner justo antes de la pausa (45+4), firmando su tercer gol en cinco partidos con sus nuevos colores.

Los belgas no se resignaron y en el segundo tiempo marcaron dos goles en menos de diez minutos gracias al también nigeriano Raphael Onyedika(51') y a Nicolo Tresoldi (60').

El defensor ecuatoriano Joel Ordóñez se marcó un gol en propia puerta que acercaba la victoria a los rojiblancos (79'), antes de que Christos Tzolis igualase de nuevo en el 90+1', manteniendo así las espadas en alto para el partido de vuelta en Madrid.

Te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026| Peloteros que pueden marcar la diferencia en lo que resta de las semifinales

- Póquer de Gordon -

Con cuatro goles de su delantero estrella Anthony Gordon, el Newcastle dio un paso casi definitivo a octavos de final.

A pesar de las numerosas ausencias (Guimaraes, Livramento, Schär, Wissa...) y del largo viaje hasta Azerbaiyán desde la ciudad del norte de Inglaterra (4.000 kilómetros), las Urracas se fueron al descanso con la eliminatoria casi resuelta y con Gordon autor de su póquer goleador antes de la pausa (3', 32' de penal, 33', 45+1 de penal).

Así pues, el delantero británico, de 24 años, escaló al segundo puesto de la tabla de goleadores del torneo, con 10 dianas, sólo por detrás de Kylian Mbappé (13).

Más cerca de su primera clasificación a octavos de la Champions, el conjunto inglés, actual décimo en la Premier League, deberá culminar el trabajo en su feudo de St James' Park el próximo martes, antes de unos eventuales octavos contra Chelsea o FC Barcelona.

Y el Bayer Leverkusen alemán también logró una confortable ventaja para la vuelta al imponerse 2-0 en Grecia al Olympiakos gracias a un doblete de su delantero internacional checo Patrik Schick (60', 63').

Te puede interesar: F1| Así arrancó la segunda semana de ensayos previos a la temporada 2026