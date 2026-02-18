Béisbol Juvenil 2026| Peloteros que pueden marcar la diferencia en lo que resta de las semifinales

Panamá/Las semifinales del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil están cerca de reanudarse tras el receso de las recién pasadas fiestas de carnaval. Ahora, los cuatro equipos en pugna tendrán la oportunidad de sellar su destino con miras a la final del certamen.

Después de cuatro partidos consecutivos, jugados entre el lunes 9 y jueves 12 de febrero, las series de esta fase están claramente inclinadas a un bando en particular. Chiriquí aventaja a Coclé y Panamá Oeste a Panamá Metro por récord idéntico de tres victorias y una derrota. Sin embargo la pausa, que tendrá una semana de duración, podría significar un giro en esos enfrentamientos o la ratificación de lo que ha ocurrido hasta ahora.

Los resultados que se generarán en el tiempo por venir dependerán del desempeño de los peloteros, algunos de ellos podrían ser determinantes para sus equipos. A continuación mencionamos qué jugadores podrían marcar la diferencia en el resto de esta instancia.

Luis Aranda (Panamá Oeste)

El receptor ha sido parte fundamental del éxito de los 'Vaqueros' de Oeste en el presente torneo al punto de ser elegido Jugador Más Valioso por periodistas y fanáticos.

Luis Aranda se ausentó de los partidos tres y cuatro de la serie ante Panamá Metro, debido a una prueba que realizó con la organización de grandes ligas de los Azulejos de Toronto. En esos juegos, el conjunto del West tuvo marca de una victoria y una derrota.

En los dos partidos jugados en esta serie, Aranda conectó cuatro imparables en siete turnos, para un promedio de .429, con tres carreras anotadas y una remolcada. Además cuenta con un slugging de .571 y un porcentaje de llegadas a base de .333 para un OPS de .905.

Pablo Arosemena (Panamá Metro)

Los 'Metrillos' tienen en Pablo Arosemena a un receptor respetable y a un líder dentro y fuera del terreno de juego.

Su actuación en el certamen ha contribuido para que la representación de la capital llegue hasta las semifinales, pero en esta fase no ha podido poner sus mejores números. En tres partidos jugados, Arosemena apenas tiene un hit en nueve oportunidades para .111 de promedio y una carrera anotada. Su slugging es de .111 y cuenta con .273 en porcentajes de llegadas a base para un OPS de .384.

Panamá Metro confía en que su 'catcher' haya recuperado fuerzas en este periodo de descanso y vuelva a demostrar la forma que lo llevó a ser un bateador decisivo. Esto le ayudaría a recuperar el terreno perdido ante Panamá Oeste.

Alexis Quintero (Chiriquí)

El equipo chiricano ha tenido en Alexis Quintero a uno de sus bateadores más productivos en lo que va del certamen y las semifinales no han sido la excepción.

Quintero acumula seis inatrapables en 10 turnos para un promedio de .600. Uno de esos incogibles fue un cuadrangular que conectó en el primer juego dela serie. También anotó dos carreras y empujó cinco.

El receptor del conjunto del 'Valle de la Luna' registra un slugging de 1.100, un porcentaje de llegadas a base de .667 para un OPS de 1.767.

Chiriquí espera que Quintero mantenga el ritmo lo que podría serle de ayuda para alcanzar su segunda final consecutiva.

Aníbal Sánchez (Coclé)

Los coclesanos tienen un equipo sólido, aunque no la han tenido todas consigo en las semifinales. Uno de los peloteros que ha destacado para su plantilla en el torneo, y que ha contribuido hasta llevarlos a las semifinales es Aníbal Sánchez.

El jardinero central ha conectado tres hits en 12 oportunidades para .250 de promedio con una carrera anotada. Además tiene un slugging de .250 y .308 de porcentaje de llegadas a base para un OPS de .558.

La 'Leña Roja' necesita encender la chispa para seguir en la contienda por su tricampeonato y, para ello, necesita que un jugador como Sánchez mejore su producción. ¿Le habrá servido este receso para hacer ajustes en su bateo?

Independientemente de lo que presenten los cuerpos de lanzadores de los cuatro equipos semifinalistas, los jugadores antes mencionados podrían marcar la diferencia. ¿Será así o habrán nuevos protagonistas para lo que resta de las series? Pronto lo sabremos.